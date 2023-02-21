Airspeeder Mk4: водородный летающий суперкар с запасом хода в 300 км

Airspeeder Mk4, разработанный австралийской компанией Alauda Aeronautics, позиционируется как самый быстрый в мире электрический летательный аппарат с вертикальным взлётом (eVTOL), его максимальная скорость — 360 км/ч, на её достижение с места старта нужно всего 30 с, при этом обещана точность управления на уровне болидов Формулы-1 и военных истребителей.

Компанию Alauda Aeronautics со штаб-квартирой в австралийском городе Аделаида основал в 2018 году предприниматель и энтузиаст авиастроения Мэтт Пирсон, название Alauda переводится с английского как «полевой жаворонок». Airspeeder Mk4, как можно понять из индекса, — уже четвёртый аппарат типа eVTOL (electric vertical take-off and landing), который разработала компания. Предыдущие три были электрическими октокоптерами со старомодным дизайном корпуса в стиле самолётов 30-х — 50-х годов прошлого века, эти машины разрабатывались с прицелом на воздушные гонки, первая такая гонка состоялась в прошлом году — гонщики в ней управляли аэромобилями дистанционно, с помощью технологий дополненной реальности.

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Airspeeder Mk4 отличается от своих предшественников как внешне, так и по технической концепции. Сдвоенные роторы теперь «упакованы» в специальные оправы, прикреплённые к корпусу через электронно управляемые карданные шарниры — благодаря этому каждой из четырёх секций можно мгновенно задать своё положение и точно направить аэромобиль в нужную сторону.



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Роторы приводятся в движение электромоторами, но питаются они теперь не от батареи, а от водородного турбогенератора (газовая турбина, работающая в паре с электрической машиной) мощностью 1000 кВт (1360 л.с.). Переход на водород позволил уменьшить массу аэромобиля и обеспечить ему большой по меркам eVTOL запас хода на одной заправке: весит Airspeeder Mk4 всего 950 кг, расчётная дальность полёта — 300 км.



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Airspeeder Mk4 рассчитан в первую очередь на воздушные гонки, управлять им будет сидящий внутри пилот, но ассистировать ему будет искусственный интеллект. Первую гонку на Airspeeder Mk4 планируется провести в 2024 году, а лётные испытания начнутся в самое ближайшее время.



В перспективе компания Alauda Aeronautics рассчитывает на коммерческую монетизацию своих аэромобилей: опыт, полученный в гонках, будет использован для создания воздушного городского такси и летающих шаттлов для служб доставки, а в конечном итоге аэромобили должны быть доступны для жителя планеты Земля так же, как электромобили Tesla, то есть будут относительно дёшевы и просты в эксплуатации. К сожалению, конкретных сроков наступления этого светлого будущего австралийская компания не называет.

