Аист раздора: швейцарский суперкар Hispano Suiza Maguari HS1 GTS готов к выпуску

Оригинальная испанская компания Hispano Suiza была основана в 1904 году и до Второй мировой войны успешно конкурировала с Bentley, Bugatti, Maybach и Rolls-Royce, а сегодня под именем Hispano Suiza существуют две независимые друг от друга компании, которые никак не могут поделить легендарное имя.

Современную испанскую Hispano Suiza Cars создал в 2019 году Мигель Матеу, правнук Дамиана Матеу — одного из сооснователей одноимённой компании начала XX века. Hispano Suiza Cars выпускает электрический гиперкар Carmen, его премьера состоялась три года назад на Женевском автосалоне.

За швейцарской компанией Hispano Suiza Automobilmanufaktur AG стоит австрийский дизайнер Эрвин Лео Химмель, в 90-х годах работавший в Audi. В 2010 году Химмель приобрёл права на марку Hispano Suiza и решил выйти с ней на современный рынок лакшери-автомобилей. Говоря об историческом контексте, эта компания делает акцент на Марке Биркигте, швейцарском инженере и предпринимателе, которому и принадлежала идея создания оригинальной автомобильной компании Hispano Suiza и который, по сути, был в ней главным инженером, тогда как испанские партнёры больше отвечали за финансы и управление.

Концепт среднемоторного суперкара собственной разработки Hispano Suiza Automobilmanufaktur AG показала ещё в 2010 году, но лишь к 2019-му подоспел предсерийный Maguari HS1 GTC, сделанный с использованием узлов и агрегатов Audi R8. После премьеры предсерийной машины швейцарская компания три года молчала, а в минувшем феврале в СМИ появились сообщения о её банкростве. На самом деле обанкротилась не сама швейцарская компания, а её австрийский филиал Hispano Suiza Engineering GmbH, курировавший разработку суперкара. Изначально его планировалось запустить в производство в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 планы нарушились, а финансовое состояние компании оказалось сильно подорванным.

Тем не менее материнская Hispano Suiza Automobilmanufaktur AG со штаб-квартирой в швейцарском Цуге по-прежнему жива и в этом месяце объявила о начале производства суперкара-долгостроя, оно будет налажено на собственной сборочной площадке в Мюнхене. Как уточняет журнал Carscoops со ссылкой на представителя компании, сборка начнётся в апреле и ближе к концу года швейцарская Hispano Suiza будет готова показать живые машины на различных публичных мероприятиях, отгрузка клиентам начнётся в 2023 году.



Серийный суперкар, рендеры которого мы предлагаем вашему вниманию, называется Maguari HS1 GTS, то есть по сравнению с предсерийной машиной изменена последняя буква. Ключевое слово Maguari осталось прежним и отсылает к виду южноафриканского аиста — этот аист является историческим символом марки Hispano Suiza.



Дизайн машины за три года скорректирован на уровне нюансов. Кузов (габаритная длина — 5,1 м) имеет алюминиевую силовую структуру и наружные панели из углепластика. Двигатель стал мощнее и, похоже, представляет собой сильно модифицированный 5,2-литровый «атмосферник» V10 от Audi. У Maguari HS1 GTS рабочий объём увеличен до 5,5 л, а два турбокомпрессора обеспечили впечатляющую отдачу: 1200 л.с. при 8400 об/мин и 1100 Нм при 6700 об/мин.



Коробка передач — 7-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями), ведущие колёса — задние. До 100 км/ч Maguari HS1 GTS разгоняется менее чем за 2,8 с. Максимальная скорость в теории — свыше 400 км/ч, но на практике она ограничена электроникой на отметке 360 км/ч. В шасси заявлены некая активная гибридная подвеска и карбон-керамические тормоза с дисками диаметром 440 мм и 6-поршневыми суппортами «по кругу». Размерность шин — 285/35 ZR 22 спереди и 335/30 ZR 23 сзади. Снаряженная масса автомобиля — 1890 кг.



Цену Maguari HS1 GTS швейцарская компания не называет, но три года назад сообщалось, что каждый экземпляр будет стоить не менее 2,2 млн евро.

