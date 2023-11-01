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  • Alfa Romeo Giulia от ErreErre Fuoriserie: стиль 60-х и доработанная техническая начинка

Alfa Romeo Giulia от ErreErre Fuoriserie: стиль 60-х и доработанная техническая начинка

01.11.2023 194 0 0

Итальянская фирма ErreErre Fuoriserie представила обновлённый вариант своего ретромода на базе современного спортседана Alfa Romeo Giulia, теперь он ещё больше похож на одноимённую классическую модель (Tipo 105), что выпускалась с 1962 по 1978 год.

Первую версию своего ретромода ErreErre Fuoriserie представила летом прошлого года, он привлёк к себе большое внимание, потому что в Европе такой вид тюнинга не очень распространён — обычно современные машины стилизуют под классические в США и в Японии, лучший тому пример — продукция компании Mitsuoka.

Классическая Alfa Romeo Giulia Tipo 105
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Классическая Alfa Romeo Giulia Tipo 105
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Классическая Alfa Romeo Giulia Tipo 105
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В Европе куда более популярен рестомодинг, то есть модернизация и стилистическая доработка классических машин, но в ErreErre Fuoriserie пошли обратным путём и получилось у них, надо признать, круто, хотя и дорого — за машины первой серии итальянская фирма просила 245 000 евро плюс донорский Alfa Romeo Giulia в топовой версии Quadrifoglio с 2,9-литровым 510-сильным бензиновым битурбомотором V6.

На днях ErreErre Fuoriserie представила доработанный, финальный вариант своего ретромода, который лучше соответствует духу классической Alfa Romeo Giulia Tipo 105, изящнее в деталях и вдобавок имеет ряд технических улучшений по сравнению с донорским автомобилем. Все новые наружные кузовные детали изготовлены из углепластика, финальная версия модели получила нарочито угловатые дверные ручки, серую радиаторную решётку вместо чёрной, боковые молдинги (на первом варианте ретромода их не было) и новую «оптику»: если первый вариант ретромода позаимствовал фары и фонари у внедорожника Mercedes-Benz G-класса, то у второго — собственная изготовленная на заказ диодная светотехника в классическом стиле.

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Кроме того, отредактирована форма боковин, капота и бамперов. Задний бампер сохранил развитый диффузор с двумя крупными выхлопными патрубками по центру. Под передним бампером установлен активный сплиттер. Довершают образ изготовленные на заказ кованые колёса, стилизованные под штампованные диски Alfa Romeo Giulia Tipo 105. Салон у финальной версии ретромода заново обшит кошей и замшей и дополнительно декорирован лакированным углепластиком.

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Двигатель V6 на седане ErreErre Fuoriserie форсирован с 510 л.с. и 600 Нм до 562 л.с. и 680 Нм — это даже больше, чем у раритетной стоковой топ-версии Giulia GTA. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF, ведущие колёса — задние. В подвеске установлен комплект регулируемых пружин и амортизаторов Bilstein B16 и настроен оптимальным образом. Тормоза — карбон-керамические, диаметр передних дисков — 390 мм, задних — 360 мм. Шины — Pirelli P Zero Corsa Asimmetrico 2 размерности 245/35 ZR 19 спереди и 285/30 ZR 19 сзади.

Прошлогодний вариант Alfa Romeo Giulia от ErreErre Fuoriserie
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Прошлогодний вариант Alfa Romeo Giulia от ErreErre Fuoriserie
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ErreErre Fuoriserie изготовит только 33 экземпляра финальной версии своего ретромода, цена выросла до 400 000 евро без налогов, но в неё уже входит донорский седан. Изготовление одной машины занимает около полугода.

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