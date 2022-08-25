Totem Annabel: распухший рестомод по мотивам Alfa Romeo Giulia Sprint GT из 60-х

Компанию Totem Automobili основал в 2018 году итальянский предприниматель и автомобильный энтузиаст Риккардо Кваджио, в 2019-м она анонсировала два рестомода на базе культового в Италии купе Alfa Romeo Giulia Sprint GT (выпускалось в середине 60-х годов прошлого века, автор дизайна — легендарный маэстро Джорджетто Джуджаро, работавший в то время в студии Bertone), бензиновый и электрический. Прототипы были представлены потенциальным клиентам в прошлом году, а на днях в привязке к автомобильной неделе в Монтерее (США, штат Калифорния) компания показала серийный рестомод с бензиновым мотором.

Серийная машина получила имя Annabel и она заметно отличается от прототипа: габариты вросли примерно на 10% во всех направлениях, увеличена колёсная база — всё ради комфорта водителя и единственного пассажира/пассажирки, за спортивными креслами на углепластиковых каркасах располагается обитая кожей багажная полка. Габаритная длина Annabel — 4,27 м, ширина — 1,86 м. Кузов почти целиком изготовлен из углепластика и мы, честно говоря, не поняли из имеющегося описания, осталось ли в нём хоть что-то от оригинального купе Alfa Romeo Giulia Sprint GT (в прототипах использовался остов).



С двигателем тоже история немного мутная: изначально для бензиновой версии был заявлен доработанный с помощью специалистов Italtecnica 2,9-литровый битурбомотор V6 от современного спортседана Giulia Quadrifoglio, а теперь сказано, что у рестомода созданный с нуля 2,8-литровый мотор такой же конфигурации, он получил имя Gloria. Отдача Глории зависит от степени форсировки и оговоренной с клиентам конфигурации, на демо-образце она составляет 700 л.с. и 700 Нм. Утверждается, что Gloria — самый компактный и лёгкий битурбомотор V6 в мире, он весит всего 180 кг.



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Коробка передач — 6-ступенчатая механика, отнесённая к заднему мосту (компоновка типа transaxle) и передающая всю мощность на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Подвеска — полностью новая, пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу». Снаряженная масса автомобиля — 1180 кг, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Других технических подробностей пока нет.



Интерьер очень условно повторяет таковой у машины из 60-х, но отделан в ностальгическом ключе клетчатой тканью в сочетании с алькантарой и лакированным углепластиком, в передние стойки и дверные карты врезаны громкоговорители мощной современной аудиосистемы.

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На стадии прототипов Totem Automobili заявляла, что планирует изготовить 20 бензиновых рестомодов и 10 электрических. Премьера серийной электрической версии ещё впереди.

