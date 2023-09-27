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Alfa Romeo готовит замену снятому с производства спорткару 4C

27.09.2023 104 0 0

Предполагается, что новинка появится не раньше 2027 года. По предварительной информации, она может получить название Alfa Romeo 4E.

Итальянский бренд Alfa Romeo сейчас принадлежит молодому автогиганту Stellantis. В списке задач, стоящих перед руководством марки, одной из первых строчек значится достижение финансовой устойчивости. В головном офисе концерна считают, что в этом помогут электрификация модельного ряда и выпуск массовых моделей. При этом в Alfa Romeo не планируют полностью отказываться от разработки и выпуска спорткаров, хотя и признают, что это не вопрос ближайшей перспективы.

На фото: Alfa Romeo 4C

Марка выпускала свой лёгкий среднемоторный спорткар Alfa Romeo 4C в кузове купе и спайдер в период с 2013 по 2020 годы. О том, производство модели решено свернуть, стало известно ещё в 2019-м. Напомним, у 4C минувшим летом было внезапное возвращение, правда, в виде коллекционного издания. Речь идёт о трёх купе – Tributo, Corsa и Leggenda – разработанных в рамках проекта Designer's Cut. Подробнее об этих особенных автомобилях Kolesa.ru сообщал ранее.

Важным шагом для Alfa Romeo стала недавняя презентация суперкара 33 Stradale, который получил дизайн в духе одноимённой модели 1967 года. Напомним, компания предложит новинку с бензиновой и электрической силовыми установками на выбор. В 2024-м марка намерена представить небольшой «зелёный» SUV, а затем появятся полностью электрические замены седана Giulia и кроссовера Stelvio. В контексте дальнейшей электрификации модельного ряда марка намерена представить более крупные седаны и SUV, ориентированные в первую очередь на китайский и американский рынки.

Кроме того, ожидается, что у спорткара Alfa Romeo 4C появится замена с полностью электрической «начинкой». Как сообщает британское издание Autocar, этому преемнику могут дать имя 4E и прибавку Spider к нему. Предполагается, что литера E – это отсылка к электрической технике будущей новинки, а для того, чтобы привлечь внимание поклонников бренда, наследнику оставили узнаваемую четвёрку в названии.

На фото: Alfa Romeo 33 Stradale

Скорее всего, внешность Alfa Romeo 4E немало позаимствует у нового 33 Stradale, к примеру, новую фирменную заглушку на месте радиаторной решётки, рельефный капот с передними крыльями, а также схожим может оказаться выразительное оформление кормы. Ожидается, что немало внимания разработчики уделят аэродинамике, включая воздухозаборник в передней части, который способен менять форму и оптимизировать поток воздуха в зависимости от скорости ветра.

По предварительным данным, в основу будущего электрического спорткара ляжет платформа STLA Medium, принадлежащая Stellantis. На ней базируется новый Peugeot e-3008, а также её подготовили для грядущей «зелёной» Alfa Romeo Giulia. Информации о мощности силовой установки 4E пока нет, также как и данных о ёмкости тяговой батареи. Предполагается, что запас хода на одной зарядке у такого электрокара превысит 800 км. Кроме того, в издании отметили, что на разгон с места до «сотни» 4E, вероятно, понадобится около двух секунд.

По словам топ-менеджера Alfa Romeo Даниэля Гуззафаме, на которого ссылается Autocar,  новый спорткар Alfa Romeo с неподтверждённым пока названием 4E появится не раньше 2027 года. А пока поклонником марки ждут более «массовые» модели.

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