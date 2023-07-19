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  • Внезапное возвращение: представлено коллекционное издание спорктара Alfa Romeo 4C

Внезапное возвращение: представлено коллекционное издание спорктара Alfa Romeo 4C

19.07.2023 112 0 0

Снятый с производства 2020 году лёгкий среднемоторный спорткар Alfa Romeo 4C ненадолго вернётся на рынок в виде штучного проекта Designer's Cut: коллекционерам предложены три исторические ливреи на выбор.

Alfa Romeo 4C выпускался с 2013 по 2020 год, то есть в этом году модели исполнилось десять лет. По такому случаю корпорация Stellantis, которой сегодня принадлежит марка Alfa Romeo, решила выставить на продажу уникальный экземпляр спорткара в кузове купе, который изготовят в рамках программы Reloaded by Creators. Эта программа была запущена в 2018 году, чтобы привлечь внимание к наиболее значимым историческим моделям итальянских марок Alfa Romeo, Fiat, Lancia и Abarth. Так, например, в 2021 году свет увидел спорткар Abarth 1000 SP, созданный на базе Alfa Romeo 4C, а теперь в центре внимания оказался сам Alfa Romeo 4C.

Проект Alfa Romeo 4C Designer's Cut курирует продакт-дизайнер Alfa Romeo Алессандро Макколини, он разработал три варианта исторической ливреи для уникального спорткара — коллекционерам и поклонникам марки в рамках голосования в соцсетях нужно будет выбрать лучший, его воплотят в «металле» и затем продадут.

Вариант 4C Tributo окрашен в канонический для Альфы красный цвет и отдаёт дань уважения суперкару Alfa Romeo 33 Stradale из 60-х годов прошлого века. Ему же, кстати, была посвящена прощальная серия Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo, выпущенная в 2020 году, у этой версии даже был особый углепластиковый монокок с красными нитями.

Вариант 4C Corsa окрашен в матово-серый цвет, подчёркивающий мускулистые формы Alfa Romeo 4C и автоспортивное ДНК марки.

Вариант 4C Leggenda окрашен в светло-голубой цвет, хорошо сочетающийся с ажурными колёсными дисками пастельного белового цвета, он олицетворяет ностальгию про прошлым спортивным моделям Alfa Romeo.

Какие-либо технические модификации для проекта Alfa Romeo 4C Designer's Cut не заявлены. Серийный Alfa Romeo 4C оснащался 1,75-литровой бензиновой «турбочетвёркой» (240 л.с., 350 Нм) в паре с 6-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями), ведущие колёса — задние. До 100 км/ч Alfa Romeo 4C разгонятся за 4,5 с, максимальная скорость — 257 км/ч.

Салон стандартного Alfa Romeo 4C

Цена Alfa Romeo 4C Designer's Cut не объявлена, но, полагаем, она превысит 100 000 евро, потому что примерно столько стоят сегодня на вторичном рынке идеальные экземпляры Alfa Romeo 4C с минимальным пробегом.

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