Alfa Romeo 33 Stradale: очень красивый ретроспективный суперкар за 2 млн евро

Давненько Alfa Romeo не радовала своих поклонников столь изысканными, дорогими и быстрыми моделями! Слухи о новом суперкаре Alfa Romeo, бродившие по Сети несколько последних месяцев, были довольно противоречивыми: одни источники говорили, что он будет производной от Maserati MC20, другие утверждали, что новую топовую Альфу разрабатывают с чистого листа. Истина, как это часто бывает, оказалась где-то посередине: в пресс-релизе Alfa Romeo, посвящённом новому 33 Stradale, ни разу не упомянута марка Maserati, однако зарубежные СМИ (в частности итальянский журнал Motor1 и британский Evo) утверждают, что углепластиковый монокок и шасси с двойными поперечными рычагами «по кругу» действительно позаимствованы у Maserati MC20, но всё внешнее оперение, салон и даже бензиновый двигатель у Alfa Romeo 33 Stradale свои, и в целом оригинальных деталей в конструкции больше, чем заимствованных.
На родственную связь Alfa Romeo 33 Stradale с Maserati MC20 указывает одинаковая колёсная база этих моделей — 2700 мм, схожие габариты и общая принципиальная компоновка. Но главное, для Alfa Romeo 33 Stradale, как и для Maserati MC20, заявлены бензиновая и электрическая силовые установки — для мелкосерийной модели их вряд ли бы стали делать с нуля (слишком дорого).
Maserati MC20 — это регулярная модель по относительно доступной цене (сейчас она стоит в Европе около 260 000 евро), а Alfa Romeo 33 Stradale будет выпущена тиражом всего 33 экземпляра, причём неизвестно, сколько из них будет бензиновых и сколько электрических. Цена — около 2 млн евро, точная сумма зависит от индивидуальных пожеланий каждого заказчика в отношении отделки. Все 33 машины уже проданы, так что очередь можно не занимать.
Новый Alfa Romeo 33 Stradale весьма дотошно, но не буквально цитирует своего исторического предка. Alfa Romeo 33 Stradale 1967 года был одним из самых красивых и быстрых автомобилей своего времени: его 2,0-литровый V8 выдавал 230 л.с. в дорожной спецификации и около 275 л.с. в гоночной. Разгон до 100 км/ч у дорожной версии занимал менее 6 секунд, максимальная скорость — 260 км/ч. Любопытно, что классическому Alfa Romeo 33 Stradale в 2020 году была посвящена прощальная серия лёгкого среднемоторного спорткара Alfa Romeo 4C.
Ручным производством нового Alfa Romeo 33 Stradale займётся многоопытное итальянское кузовное ателье Touring Superleggera. Для этой модели разработан полностью новый салон с аналоговой эстетикой и россыпью выточенных из металла тумблеров и рукояток (часть из них находится на поточной консоли). Щиток приборов электронный, но в стандартном режиме отображения он показывает крупные стрелочные спидометр и тахометр. Отдельного мультимедийного экрана у этого суперкара нет.
Бензиновая версия Alfa Romeo 33 Stradale оснащена, как сообщает пресс-релиз, собственным, альфовским 3,0-литровым битурбомотором V6 (якобы это эволюция 2,9-литрового V6, известного нам в частности по спортседану Alfa Romeo Giulia GTA), а не 3,0-литровым V6 Nettuno от Maserati MC20, хотя отдача у них получилась схожая: Maserati MC20 располагает мощностью в 630 л.с., Alfa Romeo 33 Stradale — более 620 л.с. Есть подозрение, что речь всё-таки идет об одном и том же моторе (журнал Evo утверждает, что это именно так), просто пресс-служба Alfa Romeo старательно избегает любых ассоциаций с Maserati.
Коробка передач у обеих машин — 8-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями), вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением. Первую «сотню» бензиновый Alfa Romeo 33 Stradale набирает менее чем за 3 с, максимальная скорость — 333 км/ч.
Настройку шасси Alfa Romeo 33 Stradale поручили финскому гонщику Формулы-1 Валттери Боттасу. В стандартное оснащение входят мощные перфорированные дисковые карбон-керамические тормоза Brembo с 6-поршневыми суппортами спереди и 4-поршневыми сзади. Размерность штатных шин — 245/35 R 20 спереди и 305/30 R 20 сзади. Снаряженная масса бензиновой версии — около 1500 кг, электрической — 2100 кг.
Электрический Alfa Romeo 33 Stradale — полноприводный, количество электромоторов не указано, максимальная совокупная мощность силовой установки превышает 750 л.с. Ёмкость 800-вольтовой батареи — 102 кВт·ч (из них потребителю доступны 90 кВт·ч), запас хода на одной зарядке — 450 км по циклу WLTP. Такая же силовая установка, скорее всего, будет у электрического Maserati MC20 Folgore, но он пока официально не представлен. До 100 км/ч электрический Alfa Romeo 33 Stradale, как и бензиновый, разгоняется менее чем за 3 с, максимальная скорость чуть пониже — 310 км/ч.
Первый экземпляр Alfa Romeo 33 Stradale будет отгружен клиенту в декабре 2024 года, завершится производство в 2026 году.
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