Alfa Romeo 33 Stradale: очень красивый ретроспективный суперкар за 2 млн евро

Итальянская марка Alfa Romeo, входящая в состав корпорации Stellantis, представила лимитированный суперкар 33 Stradale с дизайном в духе одноимённой модели 1967 года. Новый Alfa Romeo 33 Stradale предложат с бензиновой и электрической силовыми установками на выбор.

Давненько Alfa Romeo не радовала своих поклонников столь изысканными, дорогими и быстрыми моделями! Слухи о новом суперкаре Alfa Romeo, бродившие по Сети несколько последних месяцев, были довольно противоречивыми: одни источники говорили, что он будет производной от Maserati MC20, другие утверждали, что новую топовую Альфу разрабатывают с чистого листа. Истина, как это часто бывает, оказалась где-то посередине: в пресс-релизе Alfa Romeo, посвящённом новому 33 Stradale, ни разу не упомянута марка Maserati, однако зарубежные СМИ (в частности итальянский журнал Motor1 и британский Evo) утверждают, что углепластиковый монокок и шасси с двойными поперечными рычагами «по кругу» действительно позаимствованы у Maserati MC20, но всё внешнее оперение, салон и даже бензиновый двигатель у Alfa Romeo 33 Stradale свои, и в целом оригинальных деталей в конструкции больше, чем заимствованных.

На родственную связь Alfa Romeo 33 Stradale с Maserati MC20 указывает одинаковая колёсная база этих моделей — 2700 мм, схожие габариты и общая принципиальная компоновка. Но главное, для Alfa Romeo 33 Stradale, как и для Maserati MC20, заявлены бензиновая и электрическая силовые установки — для мелкосерийной модели их вряд ли бы стали делать с нуля (слишком дорого).



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Maserati MC20 — это регулярная модель по относительно доступной цене (сейчас она стоит в Европе около 260 000 евро), а Alfa Romeo 33 Stradale будет выпущена тиражом всего 33 экземпляра, причём неизвестно, сколько из них будет бензиновых и сколько электрических. Цена — около 2 млн евро, точная сумма зависит от индивидуальных пожеланий каждого заказчика в отношении отделки. Все 33 машины уже проданы, так что очередь можно не занимать.



Классический Alfa Romeo 33 Stradale 1967 года 1 / 3 Классический Alfa Romeo 33 Stradale 1967 года 2 / 3 Классический Alfa Romeo 33 Stradale 1967 года 3 / 3

Новый Alfa Romeo 33 Stradale весьма дотошно, но не буквально цитирует своего исторического предка. Alfa Romeo 33 Stradale 1967 года был одним из самых красивых и быстрых автомобилей своего времени: его 2,0-литровый V8 выдавал 230 л.с. в дорожной спецификации и около 275 л.с. в гоночной. Разгон до 100 км/ч у дорожной версии занимал менее 6 секунд, максимальная скорость — 260 км/ч. Любопытно, что классическому Alfa Romeo 33 Stradale в 2020 году была посвящена прощальная серия лёгкого среднемоторного спорткара Alfa Romeo 4C.



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Ручным производством нового Alfa Romeo 33 Stradale займётся многоопытное итальянское кузовное ателье Touring Superleggera. Для этой модели разработан полностью новый салон с аналоговой эстетикой и россыпью выточенных из металла тумблеров и рукояток (часть из них находится на поточной консоли). Щиток приборов электронный, но в стандартном режиме отображения он показывает крупные стрелочные спидометр и тахометр. Отдельного мультимедийного экрана у этого суперкара нет.



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Бензиновая версия Alfa Romeo 33 Stradale оснащена, как сообщает пресс-релиз, собственным, альфовским 3,0-литровым битурбомотором V6 (якобы это эволюция 2,9-литрового V6, известного нам в частности по спортседану Alfa Romeo Giulia GTA), а не 3,0-литровым V6 Nettuno от Maserati MC20, хотя отдача у них получилась схожая: Maserati MC20 располагает мощностью в 630 л.с., Alfa Romeo 33 Stradale — более 620 л.с. Есть подозрение, что речь всё-таки идет об одном и том же моторе (журнал Evo утверждает, что это именно так), просто пресс-служба Alfa Romeo старательно избегает любых ассоциаций с Maserati.



Коробка передач у обеих машин — 8-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями), вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением. Первую «сотню» бензиновый Alfa Romeo 33 Stradale набирает менее чем за 3 с, максимальная скорость — 333 км/ч.

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Настройку шасси Alfa Romeo 33 Stradale поручили финскому гонщику Формулы-1 Валттери Боттасу. В стандартное оснащение входят мощные перфорированные дисковые карбон-керамические тормоза Brembo с 6-поршневыми суппортами спереди и 4-поршневыми сзади. Размерность штатных шин — 245/35 R 20 спереди и 305/30 R 20 сзади. Снаряженная масса бензиновой версии — около 1500 кг, электрической — 2100 кг.



Электрический Alfa Romeo 33 Stradale — полноприводный, количество электромоторов не указано, максимальная совокупная мощность силовой установки превышает 750 л.с. Ёмкость 800-вольтовой батареи — 102 кВт·ч (из них потребителю доступны 90 кВт·ч), запас хода на одной зарядке — 450 км по циклу WLTP. Такая же силовая установка, скорее всего, будет у электрического Maserati MC20 Folgore, но он пока официально не представлен. До 100 км/ч электрический Alfa Romeo 33 Stradale, как и бензиновый, разгоняется менее чем за 3 с, максимальная скорость чуть пониже — 310 км/ч.



Первый экземпляр Alfa Romeo 33 Stradale будет отгружен клиенту в декабре 2024 года, завершится производство в 2026 году.

