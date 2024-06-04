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  • Alma Sprint: карбюраторный рестомод в раллийном стиле на базе бюджетной Alfa Romeo

Alma Sprint: карбюраторный рестомод в раллийном стиле на базе бюджетной Alfa Romeo

04.06.2024 168 0 0

Португальская компания Alma из города Оливейра-ди-Аземейш анонсировала рестомод Sprint на базе одноимённого купе Alfa Romeo, выпускавшегося с 1976 по 1989 год. Донорское купе Alfa Romeo Sprint, пройдя через мастерскую Alma, получит внешность в духе раллийного прототипа Alfa Romeo Alfasud Sprint 6C, модернизированный интерьер и полностью переработанную техническую начинку.

Купе Sprint (его можно также назвать трёхдверным лифтбеком) является одним из самых массовых и дешёвых спорткаров марки Alfa Romeo, его совокупный тираж составил порядка 120 тысяч экземпляров. Купе было разработано на платформе бюджетной модели Alfa Romeo Alfasud, которое выпускалось с 1971 по 1983 год в кузовах хэтчбек, фастбек и универсал. До 1983 года у купе было составное имя Alfasud Sprint, а после снятия с производства исходной модели оно стало называться просто Sprint.

Платформа Alfasud — переднеприводная, но с продольным расположением 4-цилиндрового оппозитного бензинового двигателя (на купе Sprint его рабочий объём варьировался от 1,2 до 1,7 л), передняя подвеска — типа McPherson, задняя — зависимая со стабилизирующей тягой Панара. Все колёса снабжены дисковыми тормозами, при этом передние диски ради снижения неподресоренных масс находятся не в колёсах, а по бокам от коробки передач.

В 1982 году Autodelta, автоспортивное подразделение Alfa Romeo, с помощью кузовного ателье Zagato изготовило два прототипа купе Alfasud Sprint 6C для появившейся в том же году монструозной раллийной группы B. Прототипы имели среднемоторную компоновку и расширенный кузов, место заднего сиденья занял 2,5-литровый бензиновый V6 от более статусного заднеприводного купе Alfa Romeo GTV6. К сожалению, компания Alfa Romeo в те годы находилось не в лучшей финансовой форме, поэтому её руководство не дало зелёный свет проекту Alfasud Sprint 6C, но он стал вдохновением для основателя компании Alma Рафаэля Соареша, опытного автомобильного инженера и реставратора классических Alfa Romeo.

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В портфолио Alma уже есть рестомоды на базе седана Alfa Romeo 75, купе Alfa Romeo GTV6 и хот-хэтча Alfa Romeo 147 GTA, но купе Alma Sprint — проект более высокого уровня, требующий довольно масштабных переделок донорского автомобиля. Купе Alma Sprint сохранило исходную переднемоторную компоновку, однако получило развитый widebody-обвес из углепластика в стиле Alfa Romeo Alfasud Sprint 6C. Своими мускулистыми боковинами Alma Sprint, кроме того, напоминает Lancia 037 и Maserati Shamal. Оригинальная светотехника заменена новой от Hella, а стандартные наружные зеркала уступили место более изящным обтекаемым от Vitaloni.

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Интерьер Alma Sprint сохранил эстетику 80-х, но облагорожен современными материалами (в частности обивкой из алькантары и вставками из полированного алюминия) и избавлен от врождённых эргономических недостатков: установлены новые спортивные передние кресла с 4-точечными ремнями безопасности Sabelt, изменено положение рулевой колонки, дополнительный лоск салону придают новый руль от Zagato и сделанный на заказ алюминиевый рычаг переключения передач, в центральный тоннель интегрирована современная ауидоколонка с Bluetooth-подключением.

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Под капотом Alma Sprint прописался классический 1,8-литровый бензиновый оппозитник Alfa Romeo, но с переработанным головками блока цилиндров, новыми коваными поршнями, новым коленвалом, новыми распредвалами, модернизированной системой смазки и новой системой выхлопа из нержавеющей стали. За питание отвечает пара тщательно настроенных карбюраторов Dellorto. Итоговая модность двигателя составила 160 л.с., вся она передаётся на передние колёса через модернизированную 5-ступенчатую МКП, в виде опции предлагается самоблокирующийся дифференциал. Геометрия подвески изменена под более широкий кузов, установлены регулируемые амортизационные стойки и современные мощные дисковые тормоза. Весит Alma Sprint всего 880 кг.

Alma собирается выпустить только 20 рестомодов Sprint, каждый будет собран и оформлен с учётом индивидуальных пожеланий заказчика, донорскую машину готова найти сама компания. Первые экземпляры будут переданы клиентами в третьем квартале 2025 года, цена не разглашается, но ясно что она исчисляется сотнями тысяч евро.

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