Алмаз, а не карбонарий: представлен Mansory Carbonado X на базе Lamborghini Revuelto

Германское тюнинг-ателье Mansory продолжает упражняться с итальянским гибридным суперкаром Lamborghini Revuelto: представлена его наиболее экстремальная версия Carbonado X c монструозным карбоновым обвесом и более мощным атмосферным V12.

Суперкар Lamborghini Revuelto пришёл на смену модели Aventador в 2023 году. Revuelto имеет полностью углепластиковый кузов и оснащён plug-in гибридной силовой установкой, состоящей из 6,5-литрового атмосферного V12 и трёх электромоторов (один на задней оси, два на передней), её максимальная совокупная мощность — 1015 л.с.

У тюнинг-ателье Mansory уже есть несколько вариантов доработки Revuelto, в том числе Initiate со слегка подкормленным V12, но Carbonado X круче во всех отношениях — он злее и мощнее. Имя Carbonado в переводе с итальянского на русский означает тонкозернистую разновидность природного чёрного алмаза, его текстура слегка напоминает кованый карбон, из которого изготовлен новый аэродинамический обвес для итальянского суперкара.

Обвес у Carbonado X настолько пышный, что под ним с трудом узнаётся исходный Revuelto, а своими раздутыми боковинами и большим фиксированным антикрылом на корме Carbonado X больше напоминает мелкосерийный Lamborghini Veneno образца 2013 года. Карбоновые накладки на кованых колёсах Mansory FV.10 тоже роднят Carbonado X с Veneno. Развитый диффузор в заднем бампере напоминает оскалившуюся пасть фантастического хищника. Стандартная двухстволка выхлопа заменена на три сплющенных патрубка, вписанных в рамку в форме алмаза. На крыше разместился дополнительный воздухозаборник.

Салон Carbonado X заново обшит чёрной алькантарой с бирюзовыми вставками. Обивка порогов, пола и стенок центрального тоннеля напоминает чешую. Копка запуска двигателя перенесена на потолочную консоль и прикрыта крышкой бирюзового цвета. Дверные карты и потолок получили авторские светодиодные узоры от Mansory. Руль получил более толстый обод из замши, метку центрального положения и встроенный индикатор оборотов бензинового двигателя.

Электрическую часть силовой установки Lamborghini Revuelto специалисты Mansory не трогали, но как следует поколдовали над 6,5-литровым атмосферным V12 и увеличили его отдачу с 825 л.с. и 725 Нм до 930 л.с. и 765 Нм. Максимальная совокупная мощность силовой установки выросла до 1120 л.с., время разгона до 100 км/ч сократилось с 2,5 до 2,3 с, максимальная скорость выросла с 350 до 355 км/ч.

Цену Carbonado X ателье Mansory не раскрывает, но мы полагаем, что она превышает миллион евро, тогда как исходный Revuelto сейчас стоит в Германии порядка 600 000 евро.