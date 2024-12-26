Гибридные авто ×
  • Mansory Initiate на базе Lamborghini Revuelto: подкормленный V12 и новые грани дизайна

Mansory Initiate на базе Lamborghini Revuelto: подкормленный V12 и новые грани дизайна

26.12.2024 114 0 0

Германское тюнинг-ателье Mansory завершает 2024 год проектом Initiate, сделанным на базе гибридного Lamborghini Revuelto: новый углепластиковый обвес придал итальянскому суперкару ещё более агрессивный вид, а дополнительная мощность слегка улучшила динамические характеристики.

Lamborghini Revuelto дебютировал весной прошлого года и стал новым флагманским суперкаром марки, заменив снятый с производства Aventador. Кузов Revuelto практически целиком выполнен из карбона (только задний подрамник алюминиевый), поэтому очень любящие этот материал мастера Mansory не могли в этом плане добавить ничего принципиально нового, но зато поупражнялись с формой наружных панелей.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

После обработки Mansory кузов Revuelto стал ещё более гранёным и ощетинившимся. Усложнившаяся пластика переднего капота, более развитый передний сплиттер (он, кстати, заметно увеличивает прижимную нагрузку на передней оси), новые боковые спойлеры и продлённые наверх лезвия заднего диффузора кардинально не меняют облик суперкара, но повышают градус визуальной агрессии. Штатные колёса заменены собственными новыми коваными дисками Mansory FV.10, они обуты в стандартные для Revuelto шины Bridgestone Potenza Sport размерности 265/30 ZR 21 спереди и 355/25 ZR 22 сзади.

Салон на демообразце Mansory Initiate получил новую обивку из кожи и замши с контрастной прострочкой золотого цвета, подголовники кресел украшены вышивкой Mansory вместо логотипа Lamborghini. По желанию заказчика германское тюнинг-ателье готово привнести в интерьер новые карбоновые элементы декора — лакированные, матовые, цветные, с художественным плетением, какие угодно.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Силовая установка Lamborghini Revuelto, состоящая из 6,5-литрового атмосферного V12 и трёх электромоторов (один на задней оси, два на передней), выдаёт 1015 л.с. Компания Mansory не трогала электрическую часть, но слегка поколдовала над V12, увеличив его отдачу с 825 л.с. и 725 л.с. до 880 л.с. и 760 Нм, максимальная совокупная мощность силовой установки в результате выросла до 1070 л.с., время разгона до 100 км/ч сократилось с 2,5 до 2,4 с, максимальная скорость выросла с 350 до 354 км/ч.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Цена Mansory Initiate не объявлена, исходный Lamborghini Revuelto стоит в Германии не менее полумиллиона евро, ещё каждый клиент, как правило, набирает на 100-150 тысяч различных опций. В общем, полагаем, Mansory Initiate обойдётся потенциальному покупателю как минимум в миллион евро.

спортивные авто тюнинг суперкары новинки гибридные авто Lamborghini Lamborghini Revuelto
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История AMC Gremlin: как в Америке изобрели свою субкомпактную малолитражку с V8 США. Конец 60-х. Закат эпохи стероидных мускулов забрезжил на горизонте, несмотря на то, что дышащие во весь объем многолитровые V8 все еще устанавливались в полноразмерные седаны и купе. Те... 552 1 1 26.12.2024
Статьи / Авто и технологии «Пять бутылок для автовладельца»: какую автохимию для ухода и обслуживания стоит иметь в машине Современная автохимия позволяет решать многие задачи комплексно и с разных сторон. Одни средства дополняют другие и совместно усиливают эффект. Мы собрали три комплексных набора «по пять бут... 355 0 1 24.12.2024
Статьи / Популярные вопросы Почему дизельные моторы крутятся до меньших оборотов, чем бензиновые Извечная дилемма выбора между бензиновыми и дизельными моторами для многих заключается в непонимании того, почему бензиновые крутятся до высоких оборотов и развивают высокую мощность, а дизе... 13872 1 0 23.12.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66682 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53391 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21966 11 9 30.07.2024
Обсуждаемое
7 Внедорожник Ваше величество, добро пожаловать в грязь: тест-драйв Tank 700
6 Грузовик Первый на родине, не последний в мире: репортаж с китайских заводов Sinotruk
6 Кроссовер Британский дух, скорый рестайлинг и неприятный сюрприз: обзор Rox 01
Новые комментарии
Change privacy settings