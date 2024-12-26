Mansory Initiate на базе Lamborghini Revuelto: подкормленный V12 и новые грани дизайна

Германское тюнинг-ателье Mansory завершает 2024 год проектом Initiate, сделанным на базе гибридного Lamborghini Revuelto: новый углепластиковый обвес придал итальянскому суперкару ещё более агрессивный вид, а дополнительная мощность слегка улучшила динамические характеристики.

Lamborghini Revuelto дебютировал весной прошлого года и стал новым флагманским суперкаром марки, заменив снятый с производства Aventador. Кузов Revuelto практически целиком выполнен из карбона (только задний подрамник алюминиевый), поэтому очень любящие этот материал мастера Mansory не могли в этом плане добавить ничего принципиально нового, но зато поупражнялись с формой наружных панелей.

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После обработки Mansory кузов Revuelto стал ещё более гранёным и ощетинившимся. Усложнившаяся пластика переднего капота, более развитый передний сплиттер (он, кстати, заметно увеличивает прижимную нагрузку на передней оси), новые боковые спойлеры и продлённые наверх лезвия заднего диффузора кардинально не меняют облик суперкара, но повышают градус визуальной агрессии. Штатные колёса заменены собственными новыми коваными дисками Mansory FV.10, они обуты в стандартные для Revuelto шины Bridgestone Potenza Sport размерности 265/30 ZR 21 спереди и 355/25 ZR 22 сзади.

Салон на демообразце Mansory Initiate получил новую обивку из кожи и замши с контрастной прострочкой золотого цвета, подголовники кресел украшены вышивкой Mansory вместо логотипа Lamborghini. По желанию заказчика германское тюнинг-ателье готово привнести в интерьер новые карбоновые элементы декора — лакированные, матовые, цветные, с художественным плетением, какие угодно.

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Силовая установка Lamborghini Revuelto, состоящая из 6,5-литрового атмосферного V12 и трёх электромоторов (один на задней оси, два на передней), выдаёт 1015 л.с. Компания Mansory не трогала электрическую часть, но слегка поколдовала над V12, увеличив его отдачу с 825 л.с. и 725 л.с. до 880 л.с. и 760 Нм, максимальная совокупная мощность силовой установки в результате выросла до 1070 л.с., время разгона до 100 км/ч сократилось с 2,5 до 2,4 с, максимальная скорость выросла с 350 до 354 км/ч.

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Цена Mansory Initiate не объявлена, исходный Lamborghini Revuelto стоит в Германии не менее полумиллиона евро, ещё каждый клиент, как правило, набирает на 100-150 тысяч различных опций. В общем, полагаем, Mansory Initiate обойдётся потенциальному покупателю как минимум в миллион евро.