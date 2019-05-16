Аналог Opel Astra сменил дизайн и перешёл на «турботройки»

В Сети раскрыли посвежевшую «четырехдверку» Buick Verano, предназначенную для китайского рынка. Седан изменился внешне, а также обзавелся новыми двигателями.

Модель Verano актуального, второго, поколения выпускают в Китае с 2015 года – это аналог европейской Opel Astra K. Причем на «поднебесном» рынке представлен не только хэтчбек (он имеет приставку GS), но и седан, хотя у актуальной Астры четырехдверная версия так и не появилась (седан Astra для Австралии не в счет, ведь это перелицованный Chevrolet Cruze). В 2017-м Verano подправили внешность, а теперь к дебюту готовится во второй раз обновленная модель. Пока рассекречена только четырехдверная версия – ее фотографии внесли в базу министерства промышленности КНР.

Седан получил новые бамперы, другие фары и радиаторную решетку. Фонари тоже заменили – они теперь соединены между собой широкой хромированной полоской. Задний номерной знак перекочевал на новую крышку багажника. Длина Buick Verano выросла на 5 мм до 4723 мм, колесная база прежняя – 2700 мм. Изображений интерьера пока нет. Скорее всего, внутри установили более современную мультимедийную систему, еще, возможно, появились новые материалы отделки.

1 / 3 Дореформенный Buick Verano 2 / 3 Дореформенный Buick Verano 3 / 3 Дореформенный Buick Verano

По предварительным данным, четырехцилиндровый мотор 1.5 (118 л.с.) и его турбоверсия (169 л.с.) отправлены в отставку: посвежевший Verano предложат с бензиновыми «турботройками» 1.0 и 1.3 мощностью 116 и 158 л.с. соответственно, которые знакомы по другим китайским моделям концерна General Motors. Коробки сертификационный орган не указывает. У дореформенных седана и хэтча атмосферный двигатель сочетается с шестиступенчатым «автоматом», а турбомотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой.

Обновлённая «четырехдверка» выйдет на китайский рынок до конца текущего года. Останется ли в линейке марки хэтчбек Verano GS – информации пока нет.

1 / 3 Актуальный хэтчбек Buick Verano GS 2 / 3 Актуальный хэтчбек Buick Verano GS 3 / 3 Актуальный хэтчбек Buick Verano GS

Между тем 2018-й семейство завершило в Китае в «плюсе»: реализовано 192 174 автомобиля, что на 3,7% больше по сравнению с 2017-м. Однако по итогам четырех месяцев 2019-го продажи Verano сократились на 36% до 42 153 единиц. Дореформенный седан стоит от 145 900 юаней (около 1 377 000 рублей по актуальному курсу), хэтчбек обойдется минимум в 135 900 юаней (примерно 1 282 000 рублей). За пределами китайского рынка Verano сегодня не представлен.

Что же касается родственной Astra, то, в отличие от Бьюика, эту модель в Европе до сих пор продают в «первозданном» виде. Астру наверняка тоже скоро обновят, но у нее будет свой рестайлинг, так как пути Опеля и General Motors давно разошлись: с 2017-го немецкая марка принадлежит французскому концерну PSA.