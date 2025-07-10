Аналог Volkswagen Jetta перешёл в новое поколение: представлен VW Sagitar L

В новом поколении четырехдверка Volkswagen получила модный дизайн и слегка подросла. Модель предложат с бензиновым турбомотором 1.5 и роботом. Старт продаж намечен на третий квартал текущего года.

В Китае состоялся показ седана Volkswagen Sagitar следующей, по местным меркам, уже четвертой по счету генерации. Напомним, предшественник в строю с 2019 года, он представляет собой удлиненный аналог глобальной дореформенной VW Jetta. Ну а самый первый VW Sagitar дебютировал в 2006 году (прежние Сагитары тоже были аналогами Джетты). Разумеется, производство налажено в Поднебесной, оно ведется на заводе СП FAW Volkswagen. Кстати, презентация модели нового поколения была приурочена к выпуску «юбилейного» экземпляра – им как раз стал свежий VW Sagitar, а всего за 19 лет произведено 4,3 млн машин. В рамках премьеры также было официально объявлено о том, что новый седан выйдет на рынок под именем Sagitar L.

Внешность оформлена в актуальном среди последних китайских Фольксвагенов стиле. Новый VW Sagitar L получил узкие светодиодные фары, которые объединены между собой глухой вставкой. На этой вставке имеется дополнительная светящаяся полоска. Радиаторная решетка находится в нижней части бампера, задние фонари сделали в виде единой плашки. Седан также обрел выдвижные ручки дверей, причем их можно открыть не только с брелока, но и с помощью обычного ключа. Для модели предусмотрены 17- или 18-дюймовые колеса.

В новом поколении седан слегка подрос. Длина Sagitar L составляет 4812 мм, ширина – 1813 мм, высота – 1479 мм. Для сравнения, размеры предыдущей модели: 4791/1801/1465 мм. Впрочем, колесная база осталась прежней – 2731 мм. Объем багажника новинки пока не озвучен. Показатель предшественника – 533 литра.

В салоне все так же установлены раздельные приборка и планшет мультимедийной системы. При этом приборный экран (10,25 дюйма) лишен козырька, а центральный тачскрин стал больше: 15 дюймов, тогда как предшественнику положен дисплей на 8 или 12 дюймов. А еще любопытно то, что в отличие от других местных Фольксвагенов седану Sagitar L не достался третий, пассажирский экран мультимедиа.

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Привычного селектора трансмиссии внутри нет, вместо него – подрулевой рычажок. В верхней части двухэтажного тоннеля расположены площадка для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников. В списке оборудования еще заявлены атмосферная подсветка, проекционный дисплей, панорамный люк и множество водительских ассистентов.

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Седан нового поколения предложат с бензиновой турбочетверкой 1.5 (160 л.с., 250 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой. Аналогичная пара положена и предшественнику, плюс старый Sagitar можно купить с турбомотором 1.2 (116 л.с., 200 Нм).

В продажу Volkswagen Sagitar L поступит в третьем квартале, цены еще не объявлены. Прежний седан сегодня стоит 139 900 – 172 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,5 млн – 1,9 млн рублей по текущему курсу.

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Между тем в Китае присутствует еще один аналог глобальной Jetta – седан VW Lavida. Его выпускает другое СП – SAIC Volkswagen. И эта четырехдверка тоже скоро перейдет в новое поколение.