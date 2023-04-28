Анонс 18-й международной выставки автомобильной индустрии «Интеравто»

Уже более 17 лет выставка помогает ведущим компаниям представить свою продукцию и услуги, заявить о себе новым брендам на российском рынке автозапчастей и комплектующих, укрепить позиции производителей и поставщиков, а также способствует налаживанию деловых связей, поиску новых партнеров и клиентов.
Ежегодно на «Интеравто» демонстрируются современные образцы различного оборудования и актуальные технологии автомобильной индустрии. Мероприятие проходит при поддержке Ассоциации «Объединение автопроизводителей России» (ОАР).
УЧАСТНИКИ
Площадь экспозиции этого года составит свыше 15 000 кв.м., что в разы превышает показатели прошлых лет. Увеличение экспозиционной площади продиктовано большим числом компаний-участников, которые представят новейшие разработки автокомпонентов, гаражное и сервисное оборудование, расходные материалы для ремонта, автохимию, лакокрасочную продукцию и другие товары отраслевых направлений.
Участие в предстоящем событии уже подтвердили более 150 ведущих производителей и поставщиков из Китая, Ирана, а также различных регионов России.
Среди дебютантов 2023 года стоит отметить следующие компании:
- GNV Oil — специализированные смазочные материалы.
- ТД Технохим Групп — одно из ведущих предприятий химического комплекса России.
- GTS Spare Parts —запасные части для грузового коммерческого транспорта.
- Bronko — премиальные автомобильные глушители и выхлопные системы.
- WiederKraft — профессиональное оборудование и инструменты.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Традиционно выставку будет сопровождать деловая программа, в рамках которой каждый посетитель сможет принять участие в дискуссионных панелях, провести встречи и деловые переговоры с ключевыми участниками рынка, а также получить консультации передовых технологов и экспертов.
В рамках 18-й международной выставки автомобильной индустрии «Интеравто» запланировано проведение Российско-Китайского Форума автопроизводителей по экономическому и торговому сотрудничеству в области автомобилестроения.
Главной темой Форума станет выстраивание эффективной коммуникации и реализации совместных проектов в России.
Приглашаем специалистов пройти онлайн-регистрацию и запланировать посещение мероприятия.
Билет действителен на все дни проведения выставки и дает право на посещение экспозиции, а также мероприятий деловой программы.
Ждем вас в «Крокус Экспо» с 22 по 25 августа 2023 года!
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