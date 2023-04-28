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  • Анонс 18-й международной выставки автомобильной индустрии «Интеравто»

Анонс 18-й международной выставки автомобильной индустрии «Интеравто»

28.04.2023 32 0 0

С 22 по 25 августа 2023 года в «Крокус Экспо» состоится 18-я международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто»

Уже более 17 лет выставка помогает ведущим компаниям представить свою продукцию и услуги, заявить о себе новым брендам на российском рынке автозапчастей и комплектующих, укрепить позиции производителей и поставщиков, а также способствует налаживанию деловых связей, поиску новых партнеров и клиентов.

Ежегодно на «Интеравто» демонстрируются современные образцы различного оборудования и актуальные технологии автомобильной индустрии. Мероприятие проходит при поддержке Ассоциации «Объединение автопроизводителей России» (ОАР).

УЧАСТНИКИ

Площадь экспозиции этого года составит свыше 15 000 кв.м., что в разы превышает показатели прошлых лет. Увеличение экспозиционной площади продиктовано большим числом компаний-участников, которые представят новейшие разработки автокомпонентов, гаражное и сервисное оборудование, расходные материалы для ремонта, автохимию, лакокрасочную продукцию и другие товары отраслевых направлений.

Участие в предстоящем событии уже подтвердили более 150 ведущих производителей и поставщиков из Китая, Ирана, а также различных регионов России.

Среди дебютантов 2023 года стоит отметить следующие компании:

  • GNV Oil — специализированные смазочные материалы.

  • ТД Технохим Групп — одно из ведущих предприятий химического комплекса России.

  • GTS Spare Parts —запасные части для грузового коммерческого транспорта.

  • Bronko — премиальные автомобильные глушители и выхлопные системы.

  • WiederKraft — профессиональное оборудование и инструменты.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Традиционно выставку будет сопровождать деловая программа, в рамках которой каждый посетитель сможет принять участие в дискуссионных панелях, провести встречи и деловые переговоры с ключевыми участниками рынка, а также получить консультации передовых технологов и экспертов.

В рамках 18-й международной выставки автомобильной индустрии «Интеравто» запланировано проведение Российско-Китайского Форума автопроизводителей по экономическому и торговому сотрудничеству в области автомобилестроения.

Главной темой Форума станет выстраивание эффективной коммуникации и реализации совместных проектов в России.

Приглашаем специалистов пройти онлайн-регистрацию и запланировать посещение мероприятия.

Получить электронный билет.

Билет действителен на все дни проведения выставки и дает право на посещение экспозиции, а также мероприятий деловой программы.

Ждем вас в «Крокус Экспо» с 22 по 25 августа 2023 года!

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