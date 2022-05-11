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Анонсирован хардкорный внедорожник Nissan Patrol Warrior

11.05.2022 146 0 0

Объявлено, что проект экстремального вездехода пока еще обсуждается. По неофициальным же данным, такой Patrol уже показали дилерам бренда, правда, в виде концепта. Если новая версия все-таки получит «зеленый свет», то главным рынком для нее станет Австралия.

 

Еще в 2019 году в австралийской гамме Nissan появился хардкорный пикап Navara N-Trek Warrior, и тогда же руководство местного подразделения марки намекнуло на то, что аналогичное исполнение может получить и флагманский внедорожник Patrol актуального поколения (Y62). Однако грузовик остается единственной моделью Ниссана на Зеленом континенте, у которой есть такой вариант, причем с 2021-го австралийцам предложен обновленный экстремальный пикап, его полное имя звучит как Nissan Navara Pro-4X Warrior. И все же проект хардкорного Patrol не забыт: компания официально объявила о том, что концепт подобного вездехода находится в стадии разработки. Да, речь пока еще о прототипе, он-то и запечатлен на дизайн-скетче. Между тем, по информации австралийских СМИ, Patrol Warrior существует не только на картинке: шоу-кар уже продемонстрировали дилерам, и сейчас ждут окончательного одобрения от головного офиса компании, дабы запустить новую версию в серию.

Концепт Nissan Patrol Warrior
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Концепт Nissan Patrol Warrior
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Концепт Nissan Patrol Warrior
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Как и Navara Pro-4X Warrior, особый вездеход создан совместными усилиями с инжиниринговым бюро Premcar, базирующимся в австралийском городе Виктория (прежде принадлежало британской компании Prodrive). Судя по скетчу, от стандартного внедорожника внешне Patrol Warrior отличается более массивным передним бампером и наличием черных пластиковых расширителей колесных арок. Вдобавок SUV обрел черные же радиаторную решетку и рейлинги на крыше, внедорожную резину и оригинальные диски. Ну и, скорее всего, доработано шасси. Например, в арсенале пикапа Navara Pro-4X Warrior значатся амортизаторы увеличенного диаметра и новые пружины, плюс у такого грузовика колея расширена на 30 мм.

Стандартный актуальный Nissan Patrol для Австралии и Navara Pro-4X Warrior
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Стандартный актуальный Nissan Patrol для Австралии и Navara Pro-4X Warrior
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Стандартный актуальный Nissan Patrol для Австралии и Navara Pro-4X Warrior
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Стандартный актуальный Nissan Patrol для Австралии и Navara Pro-4X Warrior
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Стандартный актуальный Nissan Patrol для Австралии и Navara Pro-4X Warrior
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Стандартный актуальный Nissan Patrol для Австралии и Navara Pro-4X Warrior
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Интерьер еще не засвечен. К слову, не исключено, что к тому времени, когда представят товарный Patrol Warrior (если, конечно, проекту дадут «зеленый свет»), вездеход для Австралии наконец-то обзаведется современной мультимедиа-системой с крупным экраном, возвышающимся над передней панелью, — как у ближневосточного SUV.

Двигатель же, скорее всего, перейдет с исходного Patrol. На австралийском рынке модель доступна исключительно с бензиновым мотором V8 5.6 мощностью 405 л.с. и семиступенчатым «автоматом» (на Ближнем Востоке внедорожнику еще положен 275-сильный V6 4.0, плюс там есть версия Nismo с форсированным до 428 л.с. V8). У вездехода подключаемый полный привод с понижающей передачей.

Nissan Navara SL Warrior

Одновременно с Patrol Warrior анонсирована более дешевая версия хардкорного пикапа – Navara SL Warrior. Такой грузовик точно поступит в продажу, но конкретные сроки еще не названы. Nissan Navara SL Warrior сохранил расширители колесных арок и внедорожные покрышки, а вот передок оформлен иначе.

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