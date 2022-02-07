Ещё один обновлённый Nissan Patrol: с прежним салоном

Внедорожник 2022 модельного года выходит на австралийский рынок, и у такого автомобиля обновок гораздо меньше, чем у ближневосточной версии.

Nissan Patrol актуального поколения с заводским индексом Y62 в строю с 2010-го, вполне себе серьезный рестайлинг он пережил в 2019-м, а в прошлом году вездеход еще раз модернизировали для Ближнего Востока: «их» модель получила современную мультимедийную систему с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, который возвышается над передней панелью (как у американского внедорожника Nissan Armada). Предполагалось, что такой планшет будет у Patrol и в других регионах, но нет, у представленного сегодня посвежевшего внедорожника для Австралии салон прежний – со скромным 8-дюймовым экраном, интегрированным в панель (к слову, ближневосточный вариант после рестайлинга 2019 года обрел два дисплея). Так что же изменилось?

Nissan Patrol-2022 для Австралии, топ-версия Ti-L (и это единственное изображение посвежевшей модели, доступное на момент публикации новости) 1 / 2 Nissan Patrol-2022 для Австралии, топ-версия Ti-L (и это единственное изображение посвежевшей модели, доступное на момент публикации новости) 2 / 2

Как и прежде, на австралийском рынке Nissan Patrol доступен в двух комплектациях – Ti и Ti-L. Обеим достались новые воздуховоды в передних крыльях и новая же эмблема марки. Кроме того, у базового вездехода 2022 модельного года теперь черная радиаторная решетка (но фото «простого» варианта производитель не поделился), тогда как у второго исполнения она хромированная. Вот, собственно, и все обновки.



Дореформенный Nissan Patrol для Австралии. У внедорожника 2022 модельного года салон такой же 1 / 3 Дореформенный Nissan Patrol для Австралии. У внедорожника 2022 модельного года салон такой же 2 / 3 Дореформенный Nissan Patrol для Австралии. У внедорожника 2022 модельного года салон такой же 3 / 3

Самый дешевый Patrol Ti имеет 18-дюймовые колеса, восьмиместный кожаный салон, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения, предупреждения о перекрестном движении сзади и мониторинга «слепых» зон. Версия Ti-L – это рейлинги на крыше, семиместный интерьер, «память» водительского кресла, пара 8-дюймовых дисплеев для пассажиров второго ряда (на Ближнем Востоке с прошлого года предусмотрены экраны на 10,1 дюйма), «умное» зеркало заднего вида (на него выводится изображение с камеры), электропривод багажной двери и люк.



Австралийцам Nissan Patrol все так же предложен исключительно с бензиновым мотором V8 5.6 мощностью 405 л.с. и семиступенчатым «автоматом» (на Ближнем Востоке модели еще положен 275-сильный V6 4.0, плюс там есть версия Nismo с форсированным до 428 л.с. V8). У внедорожника подключаемый полный привод с понижающей передачей.

Актуальный Nissan Patrol для Ближнего Востока 1 / 3 Актуальный Nissan Patrol для Ближнего Востока 2 / 3 Актуальный Nissan Patrol для Ближнего Востока 3 / 3

Цены выросли где-то на тысячу местных долларов: Patrol-2022 стоит от $82 160, что эквивалентно около 4 417 000 рублей по текущему курсу. Между тем минувший год для внедорожника Nissan в Австралии оказался удачным: по данным местных СМИ, реализовано 3333 шт., что на 18% больше, чем в 2020-м.



Российский рынок Nissan Patrol покинул еще в 2017-м, «камбэк» не планируется. Зато к нам вернулся большой кроссовер Pathfinder – уже в новом поколении.