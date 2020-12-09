Обновлённый внедорожник Nissan Armada: салон сделали круче, чем у родственного Patrol

Под именем Armada в Штатах с 2016-го продают внедорожник, который на других рынках известен как Nissan Patrol, тогда как предыдущая Армада была оригинальной моделью, созданной на базе пикапа Titan. Вездеход актуального поколения расходится бодрее предшественника, но в ковидном 2020-м спрос заметно просел: с января по сентябрь в США реализовано 17 520 машин (американское подразделение Nissan публикует отчеты раз в квартал), что на 29% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, Ford Expedition за тот же период разошелся там тиражом в 51 747 экземпляров (-17%), а дилеры Chevrolet реализовали 59 540 внедорожников Tahoe (-26%). Подстегнуть продажи Nissan Armada призван рестайлинг, причем оказалось, что модель доработали куда серьезнее, нежели родственный Patrol. Последний обновился осенью прошлого года.
Прежде внедорожник для США внешне отличался от глобального Ниссана незначительно, однако теперь Армада отдалилась от исходника. Да, новые светодиодные фары, фонари и V-образная хромированная вставка спереди перекочевали с Patrol, но бамперы – свои, горизонтальные плашки на радиаторной решетке сделали черными, плюс на них имеются «зазубрины», а еще по-другому оформили противотуманки. Кстати, вездеход стал первой моделью Nissan на американском рынке с новой эмблемой марки. Также модель предложат с пакетом Midnight Edition, особенности такого внедорожника – почти полное отсутствие блестящего декора (оставили лишь хромированные окантовку стекол и ручки дверей).
Внутри отличий еще больше: Armada получила новую мультимедийную систему с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, который возвышается над передней панелью (идет уже в «базе»); под планшетом расположены горизонтальные дефлекторы обдува, еще ниже – новый блок управления «климатом». Напомним, у Nissan Patrol после рестайлинга появились два экрана – верхний отвечает за мультимедиа и навигатор, нижний служит для управления остальными функциями (ну а смотрится это все довольно архаично).
Другие обновки Armada: 7-дюймовый дисплей в «приборке», хотя приборы по-прежнему аналоговые, модернизированное салонное зеркало, на которое выводится изображение с камеры заднего вида (увеличены размер и разрешение, само зеркало теперь безрамочное), плюс новые экраны для задних пассажиров (опция). Еще в список стандартного оборудования входит комплекс систем безопасности Safety Shield 360 (системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль). Модель все так же доступна с семи- или восьмиместным салоном.
В Штатах внедорожник по-прежнему оснащается бензиновым «атмосферником» V8 5.6, при этом он стал немного мощнее — 406 л.с. и 560 Нм (было 395 л.с. и 534 Нм). Мотор работает в паре с семиступенчатым «автоматом», привод – задний или полный.
Обновленная Armada стартует в январе следующего года, цены пока не объявлены. Дореформенный вездеход обойдется минимум в 47 500 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 3 483 000 рублей по актуальному курсу.
В России Nissan Patrol уже давно не продают. В местном офисе марки планы относительно продуктовой линейки не комментируют, но, скорее всего, к нам внедорожник все же не вернется.
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