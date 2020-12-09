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  • Обновлённый внедорожник Nissan Armada: салон сделали круче, чем у родственного Patrol

Обновлённый внедорожник Nissan Armada: салон сделали круче, чем у родственного Patrol

09.12.2020 952 0 0

Компания Nissan рассекретила рестайлинговый вездеход, предназначенный для американского рынка. Модель изменилась как снаружи, так и внутри, также был расширен список доступного оборудования, а мотор стал немного мощнее.

 

Под именем Armada в Штатах с 2016-го продают внедорожник, который на других рынках известен как Nissan Patrol, тогда как предыдущая Армада была оригинальной моделью, созданной на базе пикапа Titan. Вездеход актуального поколения расходится бодрее предшественника, но в ковидном 2020-м спрос заметно просел: с января по сентябрь в США реализовано 17 520 машин (американское подразделение Nissan публикует отчеты раз в квартал), что на 29% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, Ford Expedition за тот же период разошелся там тиражом в 51 747 экземпляров (-17%), а дилеры Chevrolet реализовали 59 540 внедорожников Tahoe (-26%). Подстегнуть продажи Nissan Armada призван рестайлинг, причем оказалось, что модель доработали куда серьезнее, нежели родственный Patrol. Последний обновился осенью прошлого года.

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Прежде внедорожник для США внешне отличался от глобального Ниссана незначительно, однако теперь Армада отдалилась от исходника. Да, новые светодиодные фары, фонари и V-образная хромированная вставка спереди перекочевали с Patrol, но бамперы – свои, горизонтальные плашки на радиаторной решетке сделали черными, плюс на них имеются «зазубрины», а еще по-другому оформили противотуманки. Кстати, вездеход стал первой моделью Nissan на американском рынке с новой эмблемой марки. Также модель предложат с пакетом Midnight Edition, особенности такого внедорожника – почти полное отсутствие блестящего декора (оставили лишь хромированные окантовку стекол и ручки дверей).

Nissan Armada Midnight Edition
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Nissan Armada Midnight Edition
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Nissan Armada Midnight Edition
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Внутри отличий еще больше: Armada получила новую мультимедийную систему с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, который возвышается над передней панелью (идет уже в «базе»); под планшетом расположены горизонтальные дефлекторы обдува, еще ниже – новый блок управления «климатом». Напомним, у Nissan Patrol после рестайлинга появились два экрана – верхний отвечает за мультимедиа и навигатор, нижний служит для управления остальными функциями (ну а смотрится это все довольно архаично).

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Другие обновки Armada: 7-дюймовый дисплей в «приборке», хотя приборы по-прежнему аналоговые, модернизированное салонное зеркало, на которое выводится изображение с камеры заднего вида (увеличены размер и разрешение, само зеркало теперь безрамочное), плюс новые экраны для задних пассажиров (опция). Еще в список стандартного оборудования входит комплекс систем безопасности Safety Shield 360 (системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль). Модель все так же доступна с семи- или восьмиместным салоном.

В Штатах внедорожник по-прежнему оснащается бензиновым «атмосферником» V8 5.6, при этом он стал немного мощнее — 406 л.с. и 560 Нм (было 395 л.с. и 534 Нм). Мотор работает в паре с семиступенчатым «автоматом», привод – задний или полный.

Обновленная Armada стартует в январе следующего года, цены пока не объявлены. Дореформенный вездеход обойдется минимум в 47 500 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 3 483 000 рублей по актуальному курсу.

В России Nissan Patrol уже давно не продают. В местном офисе марки планы относительно продуктовой линейки не комментируют, но, скорее всего, к нам внедорожник все же не вернется.

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