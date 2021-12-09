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  • Nissan ещё раз обновил внедорожник Patrol: теперь с салоном, как у американского брата

Nissan ещё раз обновил внедорожник Patrol: теперь с салоном, как у американского брата

09.12.2021 756 0 0

Рамному вездеходу досталась новая мультимедийная система с большим «парящим» экраном. Внешне машина тоже изменилась, но слегка. Моторы V6 и V8 реформы не затронули.

 

В этом году модель Nissan Patrol празднует семидесятилетний юбилей. Между тем внедорожник актуального поколения с заводским индексом Y62 в строю аж с 2010-го, в последний раз более-менее серьезную модернизацию он пережил в 2019-м. После того рестайлинга на центральной консоли модели появились два экрана, что, мягко говоря, уже тогда смотрелось архаично (впрочем, у свежего кроссовера Infiniti QX55 до сих пор такая компоновка). Теперь же Nissan осовременил интерьер вездехода, есть и внешние доработки. Премьера Patrol-2022 состоялась на Ближнем Востоке, ведь этот регион остается главным для модели.

Nissan Patrol 2022 модельного года
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Nissan Patrol 2022 модельного года
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Nissan Patrol 2022 модельного года
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Nissan Patrol 2022 модельного года
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Итак, подретуширована радиаторная решетка – на ней теперь блестящие «штрихи» вместо горизонтальных полосок. В салоне же переделали переднюю панель, она отныне, как у американского брата – внедорожника Nissan Armada, который обновился в прошлом году. Так, Patrol обзавелся новой мультимедийной системой с одним экраном диагональю 12,3 дюйма, возвышающимся над панелью. Центральные дефлекторы обдува расположены под планшетом (у дореформенного Patrol – по бокам), еще ниже – новый блок управления «климатом». Кроме того, для задних пассажиров предусмотрены дисплеи диагональю 10,1 дюйма каждый (они закреплены на спинках передних сидений), тогда как прежде были 8-дюймовые.

Nissan Patrol 2022 модельного года
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Nissan Patrol 2022 модельного года
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Nissan Patrol 2022 модельного года
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Nissan Patrol 2022 модельного года
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Вообще, в релизе ближневосточного офиса Ниссана речь идет о «специальной модели» под названием 2022 Patrol 70th Anniversary (она же на фирменных фото): такому вездеходу еще достались 20-дюймовые колеса нового дизайна, на воздуховодах в передних крыльях есть эмблемы с надписью 70th Anniversary, а кресла обиты красной кожей. Но, судя по конфигураторам потребительских сайтов марки, аналогичная решетка есть у всех версий Patrol 2022 модельного года, хотя новый интерьер появляется, начиная со второй по старшинству комплектации (у базового внедорожника – старая передняя панель и один экран на 6,75 дюйма, а над ним вроде бы небольшой закрывающийся отсек).

Nissan Patrol 2022 модельного года

Моторы прежние: на Ближнем Востоке Nissan Patrol доступен с бензиновыми V6 4.0 и V8 5.6 мощностью 275 и 400 л.с. соответственно. Оба двигателя сочетаются с семиступенчатым «автоматом». Patrol положен подключаемый полный привод с понижающей передачей.

В Nissan заявили, что обновки – это эксклюзив для ближневосточного региона, но, скорее всего, затем такой интерьер также получат машины для Африки и Австралии.

Nissan Patrol после рестайлинга 2019 года
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Nissan Patrol после рестайлинга 2019 года
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Nissan Patrol после рестайлинга 2019 года
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Напомним, на Ближнем Востоке еще продают «заряженный» Nissan Patrol Nismo с форсированным до 428 л.с. мотором V8. Эта версия вступит в 2022 модельный год со старым салоном, ведь она пережила рестайлинг лишь минувшей весной. Patrol Nismo в другие регионы так и не собирается.

Российский рынок рамный внедорожник Nissan покинул еще в 2017-м, «камбэк» не планируется. Зато к нам вот-вот вернется большой кроссовер Pathfinder – уже в новом поколении.

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