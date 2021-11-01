Новый Nissan Pathfinder для России: старт производства и подробности об оснащении

О том, что в новом поколении Nissan Pathfinder вернется на наш рынок, стало известно сразу после мировой премьеры, которая состоялась в феврале. Но если предшественник имел российскую «прописку», то свежий SUV к нам будут поставлять с американского завода (Смирна, штат Теннеси). И вот сегодня компания Nissan объявила о том, что в Штатах началось производство машин, предназначенных для продажи в РФ, вдобавок в местном офисе марки поделились подробностями об оснащении нашей версии. А еще скорректированы сроки появления Pathfinder в России: прежде сообщалось о конце текущего года, теперь же в Nissan говорят, что до дилеров кроссоверы доберутся в начале 2022-го. Впрочем, не исключено, что заказы на модель все же начнут принимать уже в этом году.

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Как и в США, в РФ новый Pathfinder будет доступен с безальтернативным бензиновым мотором V6 3.5 (VQ35) с прямым впрыском. Мощность в нынешнем релизе не указана, но еще в сентябре мы выяснили, что для нашего рынка отдачу урезали с 288 до 249 л.с. Двигатель сочетается с девятиступенчатым «автоматом». В России Pathfinder предложат только с полным приводом, с 7-позиционным селектором режимов (Standard, Sport, Eco, Snow, Sand, Mud/Rut и буксировочный Tow), тогда как на американском рынке модель также бывает переднеприводной.



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Для российского кросса заявлены четыре комплектации. В списке стандартного оборудования значатся семь подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, подогрев лобового стекла, руля и сидений. Также в зависимости от исполнения для модели предусмотрены проекционный дисплей на 10,8 дюйма, виртуальная «приборка» (12,3”), трассовый автопилот ProPilot Assist, комплекс систем безопасности Nissan Safety Shield 360, панорамный люк в крыше, салонное зеркало, на которое можно выводить изображение с камеры заднего вида, беспроводная зарядка для смартфон, двухцветная окраска кузова и «многое другое». Новый Pathfinder может быть восьми- или семиместным, в последнем случае во втором ряду два отдельных кресла.



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Цены раскроют ближе к дате начала продаж. В США кроссовер сегодня стоит от 33 410 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 2 370 000 рублей по актуальному курсу.



Напомним, остальные кроссоверы японской марки, представленные в РФ, производят локально: Terrano выпускает московский завод Renault (от 1 214 000 рублей, близнец прежнего Дастера), а выпуск Qashqai (от 1 615 000 рублей), X-Trail (от 2 000 000 рублей) и Murano (от 3 089 000 рублей) налажен на петербургском заводе Nissan. Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, с января по сентябрь текущего года в России было реализовано 35 796 Ниссанов, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.