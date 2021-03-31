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  • Обновлённый Nissan Patrol Nismo: агрессивнее, но не мощнее, по-прежнему эксклюзив

Обновлённый Nissan Patrol Nismo: агрессивнее, но не мощнее, по-прежнему эксклюзив

31.03.2021 169 0 0

Нет, если сравнивать со стандартным рамным вездеходом, то у «заряженного» варианта отдача выше, однако она такая же, как у дореформенной модели в исполнении Nismo. Зато в плане дизайна машины развели сильнее.

 

«Горячую» версию Nismo внедорожник Nissan Patrol обрёл еще в 2015-м, такой вариант предназначен только для Ближнего Востока. Стандартный вездеход пережил рестайлинг в 2019-м, а теперь, наконец, пришла и очередь «заряженного». К слову, глобальным этот вездеход так и не стал: официально объявлено, что и после модернизации Patrol Nismo будет ближневосточным эксклюзивом.

Дореформенные обычный и «горячий» вездеходы внешне, конечно, отличались друг от друга, но издалека их все же можно было перепутать. Теперь не получится – в плане дизайна экстерьера Patrol Nismo заметно отдалился. Пусть фары перешли со стандартного внедорожника, но радиаторная решетка теперь с крупными ячейками, также «заряженной» версии достались более агрессивные бамперы, причем в переднем появились воздуховоды по бокам, а сзади красуется диффузор, по центру которого установили противотуманный фонарь. Вдобавок Patrol Nismo получил 22-дюймовые колеса, которые легче стандартных («просто» Patrol положены 18- или 20-дюймовые), еще есть большой спойлер и, разумеется, фирменные красные акценты.

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В салоне – декор «под карбон», на креслах и дверях имеются красные вставки, сами сиденья обиты кожей и алькантарой. В списке оборудования также значатся два экрана (верхний отвечает за мультимедиа и навигатор, на нижний вывели управление остальными функциями), адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения (с функцией обнаружения пешеходов), предотвращения столкновений, удержания в полосе движения, контроля «слепых» зон и автоматического переключения света фар.

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Мощнее Nissan Patrol Nismo после рестайлинга не стал – он по-прежнему доступен с бензиновым мотором V8 5.6, который выдает 428 л.с. вместо 400 л.с. у стандартного внедорожника. Обычный Patrol еще предлагается с бензиновым V6 4.0 (275 л.с.), коробка одна – семиступенчатый «автомат». У модели подключаемый полный привод с понижающей передачей. «Фишка» Nismo – амортизаторы Bilstein и более термостойкие тормоза, а дорожный просвет такой версии равен 260 мм против 273-275 мм у «просто» Patrol (зависит от колес).

В странах Ближнего Востока уже принимают заказы на обновленный «горячий» внедорожник, «живые» продажи начнутся в апреле. Patrol Nismo обойдется минимум в 105 000 долларов (около 7 927 000 рублей по текущему курсу), тогда как стандартный вездеход с 400-сильным V8 в топовой комплектации в ОАЭ, например, стоит где-то от 90 000 долларов (6 794 000 рублей).

Российский рынок рамный внедорожник Nissan покинул в 2017-м, о «камбэке» марка не заявляла. Зато к нам скоро вернется большой кроссовер Nissan Pathfinder – уже в новом поколении.

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