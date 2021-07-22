Кросс-купе Infiniti QX55 скоро стартует в РФ: заметно дороже брата, зато дешевле «немцев»

На нашем рынке новый паркетник будет доступен в четырех вариантах исполнения. Двигатель у модели один – такой же, как у «традиционного» SUV.

Мировая премьера кроссовера Infiniti QX55, то есть купеобразной версии QX50, состоялась в минувшем ноябре. Первым рынком для модели, которую в компании считают наследником культового FX, стали Штаты, а теперь объявлены российские цены: у дилеров машины должны появиться в середине осени текущего года. Отметим, Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на QX55 в свободном доступе на момент публикации новости не было.

От исходного QX50 «пятьдесят пятый» внешне отличается не только силуэтом – у «купе» более массивная радиаторная решетка и иные бамперы, кроме того, новинке достались другие задние фонари (в каждом из блоков по 45 светодиодов), номерной знак перенесли с пятой двери ниже, а эмблема Infiniti одновременно является кнопкой открывания самого багажника. Длина по сравнению со стандартным кроссом увеличена на 39 мм до 4732 мм, высота, напротив, урезана на 56 мм (у «купе» этот показатель равен 1622 мм), колесная база прежняя – 2800 мм.

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Внутри же Infiniti QX55 в целом повторяет донорский SUV, и интерьер обоих, мягко говоря, устарел: тут два экрана на центральной консоли (сверху – 8-дюймовый, под ним – 7-дюймовый) и множество кнопок, приборы – аналоговые. Панорамная крыша «купе» не положена – только люк, хотя для QX50 стеклянная крыша предусмотрена.



Как и «традиционный» кросс, на нашем рынке QX55 будет доступен с 249-сильной бензиновой «турбочетверкой» 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия (в Штатах – 272 л.с.), которая сочетается с вариатором. Привод – только полный, при этом у «купе» еще перенастроили подвеску.

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В России у новинки по факту две комплектации, плюс два опциональных пакета, итого – четыре варианта исполнения против десяти версий у QX50 (стандартные комплектации и дополнительные наборы). В базовой для Infiniti QX55 версии Luxe есть светодиодная оптика, 20-дюймовые колеса, те самые люк и мультимедиа с двумя дисплеями, двухзонный климат-контроль, электропривод пятой двери, восемь подушек безопасности (в том числе, коленные эйрбэги водителя и пассажира), система динамической стабилизации VDC. Цена такого паркетника – от 4 170 000 рублей.



В исполнении Essential, которое обойдется минимум в 4 445 000 рублей, появляются трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и дистанционный запуск двигателя, память настроек водительского кресла, рулевой колонки и зеркал, а кресла такого кроссовера обиты натуральной кожей. Именно для этой комплектации предложат опциональные пакеты. Набор Proassist включает адаптивные матричные фары, проекционный дисплей, системы мониторинга «слепых» зон и поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля, адаптивный круиз-контроль. А в пакет Proactive входят системы активного удержания в полосе движения и предотвращения столкновения в «слепой зоне», адаптивное рулевое управление (система изменяет передаточное число и усилие на руле в зависимости от скорости автомобиля и дорожной ситуации). Infiniti QX55 Essential Proassist стоит от 4 595 000 рублей, Essential Proactive – от 4 695 000 рублей.



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Исходный QX50 в аналогичных исполнениях стоит на 340 000 – 475 000 рублей дешевле (учитывались и пакеты, цены машин 2021 модельного года), а ведь у обычного кроссовера еще есть базовая версия Pure за 3 720 000 рублей. Зато «купе» Infiniti доступнее «немцев»: за BMW X4 сегодня просят минимум 4 660 000 рублей (бензин, 184 л.с.), бензиновый Audi Q5 Sportback (249 л.с.) стоит от 5 062 500 рублей, а бензиновый Mercedes-Benz GLC Coupe (249 л.с.) – от 5 610 000 рублей (со 194-сильным дизелем – от 5 230 000 рублей).



Между тем Infiniti готовит еще одну премьеру для России – позже к нам привезут кроссовер QX60 нового поколения.