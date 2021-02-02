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  • Отстающий от конкурентов кроссовер Infiniti QX50 скромно обновлён в России

Отстающий от конкурентов кроссовер Infiniti QX50 скромно обновлён в России

02.02.2021 75 0 0

В Infiniti, видимо, решили, что для полноценного рестайлинга еще рано, так что паркетнику досталась модернизированная мультимедиа-система, плюс новая комплектация и кое-что еще по мелочи.

 

Кроссовер Infiniti QX50 второй генерации дебютировал в 2017-м, до российского рынка модель добралась в 2018-м. По итогам ковидного 2020-го паркетник остался бестселлером японского премиум-бренда в нашей стране, однако он не сумел пробить отметку даже в тысячу экземпляров: реализовано 926 автомобилей, что на 30% меньше, чем годом ранее. Основные конкуренты тоже в «минусе», но все же они далеко впереди. Так, Lexus NX в прошлом году разошелся по РФ тиражом в 4662 экземпляра (-13%), результат BMW X3 – 5579 единиц (-7%), Mercedes GLC (без учета купеобразной версии) – 3861 шт. (-23%). На этом фоне компания Infiniti объявила о старте продаж в России обновленного QX50, хотя «обновленный» звучит громко – перемен немного.

Экстерьера модернизация не коснулась, разве что палитру цветов кузова пополнил коричневый металлик. Главная обновка внутри – доработанный мультимедийный комплекс InTouch с двумя экранами: улучшены разрешение и графика, у системы также появились более мощный четырехъядерный процессор и протоколы CarPlay и Android Auto, увеличен объем оперативной памяти (теперь 2 Гб). Вдобавок система голосового управления отныне распознает до 6000 команд вместо 500.

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Камера заднего вида и задние датчики парковки теперь входят в базовую комплектацию. А еще у QX50 появился новый «средний» вариант исполнения – Essential, в его арсенале значатся трехзонный климат-контроль и удаленный запуск двигателя, кресла обиты натуральной кожей. За доплату для кроссовера в этой комплектации можно заказать пакеты ProAssist (адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей, система автоторможения и др.) и ProActive (предотвращение столкновений в «слепой зоне» и наезда на препятствие при движении задним ходом, система удержание в полосе). Ну и последний штрих — изменился дизайн брелока ключа зажигания.

Техника прежняя: Infiniti QX50 оснащается 249-сильной бензиновой «турбочетверкой» 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия, двигатель работает в паре с вариатором. В России кроссовер доступен только с полным приводом, хотя на других рынках есть переднеприводные версии.

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Цена обновленного QX50 лежит в диапазоне от 3 490 000 до 4 740 000 рублей.

Между тем под конец прошлого года паркетник обрел купеобразного брата – Infiniti QX55. Этот кроссовер будут продавать и в России, но точные сроки еще не названы.

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