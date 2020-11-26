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  • Кроссовер Audi Q5 обзавёлся купеобразной версией: теперь для Европы. Плюс SQ5 Sportback

Кроссовер Audi Q5 обзавёлся купеобразной версией: теперь для Европы. Плюс SQ5 Sportback

26.11.2020 44 0 0

Немецкая компания представила Audi Q5 Sportback и его заряженный вариант – SQ5 Sportback. Новинки появятся в продаже в первой половине 2021 года.

 

Audi наладила выпуск кроссовера Q5 в 2008 году, актуальное второе поколение появилось в 2017-ом. Продажи модели в Европе долгое время шли довольно ровно, однако в прошлом году показатели ощутимо просели: всего в 2019-ом дилерам удалось реализовать 63 915 машин, что почти на 10% меньше, чем годом ранее. Теперь паркетник получил модификацию с купеобразным кузовом: в конце сентября автомобиль с приставкой Sportback к названию дебютировал в Китае, а теперь представлена версия для европейского рынка.

На фото: Audo Q5 Sportback

Кросс-купе Q5 Sportback мало чем отличается от «обычного» Q5. Помимо покатой крыши и иной линии кормы, у него немного по-иному оформлены передний бампер и радиаторная решётка, другой задний бампер с серебристой изогнутой линией, которая проходит по пластиковому некрашеному обвесу через всю ширину кормы. У «заряженной» версии SQ5 Sportback этот элемент дизайна выполнен изящнее, а вместо фальшивых патрубков выхлопной системы расположены настоящие (вероятно, действующими являются только те, что находятся слева). Кроме того, «горячий» кросс имеет иную решётку радиатора с шильдиком в виде названия версии.

Длина европейской версии Audi Q5 Sportback составляет 4690 мм (у стандартного кроссовера Q5 этот показатель равен 4663 мм); колёсная база у них одинаковая (2819 мм). Объём багажника у купеобразного паркетника составляет 510 литров (для сравнения, у Audi Q5 – 550 литров), а со сложенными задними сидениями – 1480 литров (1520 л). Салон купе-кросса такой же, как у «обычного» паркетника, пережившего обновление минувшим летом. Он получил, в том числе, обновлённую мультимедийную систему с функцией голосового управления. 

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В качестве базового для Audi Q5 Sportback предлагается 2,0-литровый четырёхцилиндровый дизельный двигатель TDI с отдачей в 204 л.с. и максимальным крутящим моментом в 400 Нм. С таким мотором модель разгоняется с места до «сотни» за 7,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 222 км/ч. Этот мотор в том числе входит в состав установки «мягкогибридной» версии. В пару предлагается семиступенчатый «автомат» S tronic.

На фото: Audi SQ5 Sportback

Также в гамме есть 286-сильный мотор TDI 3.0 (620 Нм), он работает в тандеме с 48-сильным электродовеском. С этой установкой купеобразный кроссовер набирает первую «сотню» за 5,7 секунды, а его «максималка» равна 240 км/ч. Двигатель агрегатируется с восьмиступенчатой автоматической коробкой tiptronic.

У Audi Q5 Sportback в линейке есть и бензиновый четырёхцилиндровый мотор TFSI объёмом 2,0 литра мощностью 265 л.с. (370 Нм), он использует электросистему 12 В. С этой «начинкой» на разгон от 0 до 100 км/ч у модели уходит 6,1 секунды, а максимальная скорость составляет 240 км/ч. Двигатель комплектуется 7АКП.

«Заряженный» кросс-купе оснащается 341-сильным 3,0-литровым дизельным двигателем (700 Нм). С ним SQ5 Sportback разгоняется с места до «сотни» за 5,1 секунды. Максимальная скорость такого «горячего» паркетника ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Двигатель работает в комплекте с восьмиступенчатым автоматом tiptronic.

На европейский рынок автомобили будут поставлять с завода Audi, который расположен в Мексике. Купеобразные кроссоверы Q5 Sportback и SQ5 Sportback появятся на старосветском и других рынках в первой половине 2021 года. Напомним, китайская версия выпускается на предприятии в Чанчуне.

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