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  • Заезженная пластинка: купеобразный Audi Q5 Sportback дебютировал в Китае

Заезженная пластинка: купеобразный Audi Q5 Sportback дебютировал в Китае

28.09.2020 193 0 0

Концерн Volkswagen продолжает упражняться в производстве нишевых кроссоверов и на излёте карьеры второго поколения Audi Q5 подготовил для него купеобразную версию Sportback. В продаже она появится только в следующем году.

 

Главным рынком для Audi Q5 является Китай, где, по данным ресурса CarSalesBase, с января по август этого года реализовано 84 644 экземпляра этой модели (в КНР производят и продают слегка удлинённую версию кроссовера, именуемую Q5L). Основные конкуренты — Mercedes-Benz GLC и BMW X3 – впереди, но отрыв невелик: продано 103 462 и 85 655 шт. соответственно. Для сравнения скажем, что на домашнем, европейском рынке успехи Audi Q5 намного скромнее: за первые семь месяцев этого года продано 25 242 шт., тогда как Mercedes-Benz GLC и BMW X3 разошлись тиражом 50 116 и 34 316 шт. соответственно.

Версия Sportback должна помочь Audi Q5 догнать конкурентов, у которых купеобразные кузова давно есть. Объём переделок по сравнению с обычным Q5 невелик: слегка перерисованные передний бампер и фальшрадиаторная решётка, покатая корма, новый задний бампер с фальшивыми выхлопными патрубками, подчёркнутыми толстой хромированной загогулиной — типичный китайский стиль.

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В салоне всё то же самое, что у стандартного Q5, который этим летом пережил рестайлинг и лишился шайбы управления мультимедийной системы — теперь задавать команды нужно голосом либо пальцем. Места над головами задних пассажиров стало поменьше (насколько именно, неизвестно), но в ногах свободного пространства столько же, сколько у обычного Q5 (колёсная база европейской версии — 2820 мм, китайской — 2908 мм). Багажник из-за переделок кормы «усох» с 520 до 510 л, но если сдвинуть максимально вперёд задний диван, то для сумок будет доступно уже 570 л, а если сложить второй ряд — получится 1480 л (у обычного Q5 – 1520 л).

Audi Q5L Sportback для китайского рынка
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Audi Q5L Sportback для китайского рынка
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Audi Q5L Sportback для китайского рынка
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Техническая начинка — такая же как у обычного Q5. В Китае Q5L Sportback будет предлагаться с бензиновым двигателем 2.0 TFSI (190 либо 252 л.с.), 7-ступенчатым «автоматом» S tronic с двумя сцеплениями и «бюджетным» полным приводом quattro ultra с двумя муфтами в приводе задних колёс. В Европе палитра пошире: заявлены 4-цилиндровые бензиновый и дизельный моторы мощностью 204 л.с. со вспомогательными стартер-генераторами, спортверсия SQ5 с 3,0-литровым дизелем V6 мощностью 347 л.с. и гидромеханической 8-ступенчатой АКП, а также розеточные гибриды TFSI e (299 либо 367 л.с.).

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В каком виде и когда Audi Q5 Sportback доберётся до России и доберётся ли вообще, пока неизвестно. За первую половину этого года среднеразмерный паркетник Audi нашёл у нас лишь 1089 покупателей. BMW X3 за тот же период разошёлся тиражом 2388 шт., купеобразный BMW X4 – 1384 шт. Результат Mercedes-Benz GLC — 1770 проданных экземпляров, купеобразной версии GLC Coupe – 1420.

Audi надеется, что на Sportback придётся до трети продаж кроссовера Q5, но случиться это может разве что в Китае, где купеобразные кузова ценят больше всего. В США подобные машины не жалуют, а для Европы нынешний Q5 морально и технически устарел: в салоне нет сенсорного «великолепия» последних новинок Audi и нет полностью электрической версии, как у конкурентов (BMW iX3 и Mercedes-Benz EQC).

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