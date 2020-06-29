«Посвежевший» Audi Q5: мультимедиа с распознаванием голоса и обновлённая моторная гамма

Компания Audi выпускает актуальное второе поколение кроссовера Q5 с 2017 года. В прошлом году показатели модели несколько снизились, к примеру, в Штатах клиенты купили 67 516 шт., что на 3,5% меньше, чем годом ранее; а европейские дилеры за 2019-ый реализовали 63 915 шт., что соответствует спаду на 9,8%. Теперь SUV добрался до планового рестайлинга, обновлённый автомобиль был рассекречен в Сети.



У «посвежевшего» Audi Q5 базовая головная оптика светодиодная, а в качестве опции предлагаются матричные фары с динамическими поворотниками. У фонарей иная графика, а за доплату доступна задняя оптика с органическими светодиодами (OLED), такая технология была представлена на спорткаре TT RS несколько лет назад. Кроме того, в ходе рестайлинга автомобиль получил иные бамперы, у переднего стали крупнее воздухозаборники, а также изменённую восьмиугольную решётку радиатора, которая теперь не примыкает к фарам (у версий S line она имеет узор в виде «сот») и иные боковые пороги. В линейке колёс есть 21-дюймовые (раньше самыми большими у Q5 были колёса размером 20 дюймов), минимальный диаметр – 18 дюймов.



Интерьер рестайлингового кроссовера Audi обновили за счёт новой мультимедийной системы MIB3 с сенсорным экраном MMI диагональю 10,1 дюйма (у нынешней версии – 8,3 дюйма) и функцией беспроводного подключения устройств с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Управлять информационно-развлекательной системой можно в том числе с помощью голосовых команд. Место шайбы для управления медийным комплексом на центральном тоннеле занял бокс для хранения мелких вещей. У начальных версий приборная панель всё ещё аналоговая, но опционально предлагается цифровая «приборка» диагональю 12,3 дюйма, «плюс» проекционный дисплей. В салоне появились вставки из орехового дерева и дополнительный вариант кожаной обивки с контрастной прострочкой.



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Изначально обновлённый Audi Q5 выйдет на рынок только с 2,0-литровым турбодизелем TDI с отдачей в 204 л.с. и максимальным крутящим моментом в 400 Нм. Этот двигатель пополнил гамму нынешнего SUV в прошлом году. Мотор работает в тандеме с 12-вольтовым стартер-генератором (надстройкой MHEV, которая отвечает за систему старт-стоп и глушит двигатель во время торможения при скорости 22 км/ч). У автомобиля система полного привода quattro ultra (с парой муфт подключения задней оси) и семиступенчатый «автомат» S tronic с двойным сцеплением. На разгон с места до «сотни» такому кроссоверу нужно 7,6 секунды, максимальная скорость равна 222 км/ч.



Впоследствии моторную гамму пополнят ещё пара вариантов 2,0-литрового турбодизеля TDI в разных вариантах форсировки и в комплекте с умеренно-гибридной надстройкой (в компании заявили, что она позволяет экономить до 0,3 литра топлива на 100 км пути). Также позднее в линейку «посвежевшего» Q5 войдут две версии бензинового наддувного мотора TFSI объёмом 2,0 литра: у нынешнего есть лишь один такой двигатель, его отдача составляет 245 л.с. (370 Нм). Им в Европе тоже положены 12-вольтовые гибридные довески. Кроме того, в гамме останутся 3,0-литровый дизельный V6 TDI с 48-вольтовым стартер-генератором, а также подзаряжаемые гибриды TFSI e, в основу которых легла 2,0-литровая «турбочетвёрка» (варианты форсировки – 299 л.с., 450 Нм и 367 л.с., 500 Нм). Коробки передач, помимо 7S tronic, – шестискоростная «механика» и 8АКП Tiptronic.



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Сборка автомобилей налажена на мексиканском заводе компании, который располагается в Сан-Хосе-Чьяпе. До дилеров в Европе и США обновлённые Audi Q5 доберутся осенью 2020-го. Продажи начнутся с версии 40 TDI, в Германии такой автомобиль можно будет купить минимум за 48 700 евро (эквивалентно примерно 3,85 млн рублей по текущему курсу), тогда как сейчас стартовый ценник модели – 44 700 евро (около 3,53 млн рублей). В российской линейке Audi кроссовер тоже представлен: стоимость актуальной версии кроссовера начинается с 3 389 000 рублей.



Напомним, впоследствии модельную линейку пополнит Audi Q5 Sportback, ранее наш дизайнер представлял, как будет выглядеть этот купеобразный кроссовер, который призван составить конкуренцию Mercedes-Benz GLC Coupe и BMW X4.

