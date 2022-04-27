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  • «Заряженный» внедорожник Nissan Patrol Nismo ещё раз обновлён, главные перемены – внутри

«Заряженный» внедорожник Nissan Patrol Nismo ещё раз обновлён, главные перемены – внутри

27.04.2022 549 0 4

Следом за стандартным вездеходом спортивная версия получила мультимедийную систему с крупным «парящим» дисплеем. Есть и более скромные обновки, а вот технику реформы не затронули.

 

«Горячее» исполнение Nismo рамный внедорожник Nissan Patrol обрел в 2015-м, такой вариант предназначен только для Ближнего Востока. Полноценный рестайлинг «заряженная» модель пережила весной прошлого года, а под конец 2021-го еще раз обновился и стандартный вездеход. Последнему тогда досталась современная мультимедиа, тогда как Patrol Nismo до сих пор был представлен с архаичной системой с двумя экранами (верхний отвечает за «развлекаловку» и навигатор, на нижний выведено управление остальными функциями). Теперь же новый планшет появился и у «горячего» внедорожника.

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Мультимедиа-система – такая же, как у обычного Patrol, с одним дисплеем диагональю 12,3 дюйма, который возвышается над передней панелью. Из-за этого пришлось перенести центральные дефлекторы обдува – они отныне расположены под экраном (у дореформенного Patrol Nismo – по бокам). Еще ниже идет новый блок управления «климатом». Как и прежде, в салоне «горячего» внедорожника есть декор «под карбон», на креслах и дверях имеются красные вставки, сами сиденья обиты кожей и алькантарой.

Перемены есть и снаружи, но совсем скромные: модель получила новые эмблемы Nissan, а на расположенных на передних крыльях вентиляционных отверстиях теперь красуется надпись Nismo. Другие особенности экстерьера «горячего» внедорожника – радиаторная решетка с крупными ячейками, агрессивные бамперы, большой спойлер и 22-дюймовые колеса, которые легче стандартных («просто» Patrol положены 18- или 20-дюймовые).

Техника прежняя. Patrol Nismo оснащен бензиновым мотором V8 5.6, который выдает 428 л.с. вместо 400 л.с. у стандартного внедорожника (обычный Patrol еще предлагается с бензиновым V6 4.0 мощностью 275 л.с.). Двигатель сочетается с семиступенчатым «автоматом». Nissan Patrol Nismo имеет амортизаторы Bilstein и более термостойкие тормоза, дорожный просвет такой версии равен 260 мм против 273-275 мм у «просто» Patrol (зависит от колес). Привод – подключаемый полный, с понижающей передачей.

Компания Nissan по-прежнему не собирается продавать Patrol Nismo за пределами Ближнего Востока.

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