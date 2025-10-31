Анонсирован новый кроссовер от GAC – Aion i60, брат Toyota bZ3X

Марка Aion готовится запустить в продажу новый паркетник, ближайшим родственником которого является электрокар Тойоты. При этом у «китайца» будет не только полностью электрическая, но еще и подзаряжаемая гибридная версия.

Сертификат нового кроссовера Aion i60 появился в базе Минпрома КНР в начале октября. Теперь же сам бренд, который принадлежит концерну GAC, распространил первые официальные изображения модели. Одновременно озвучена дата старта предварительных заявок – 3 ноября.

GAC Aion i60 – это родственник уже продающихся полностью электрических паркетников Aion V второго поколения и Toyota bZ3X (у GAC есть совместное предприятие с Тойотой). Все три модели имеют одинаковые двери, подоконную линию и наружные зеркала. Как и для братьев, для i60 предусмотрен автопилот с лидаром над лобовым стеклом. При этом у грядущего кроссовера Aion оригинальные оптика и бамперы, плюс у него могут быть как выдвижные, так и полускрытые ручки дверей. А еще в отличие от родственников этот кроссовер будет доступен не только с электрической, но и с гибридной установкой.

Aion i60 превосходит братьев по длине – 4685 мм против 4580/4605 мм у Aion V (в зависимости от версии) и 4600 мм у Toyota bZ3X. Колесная база – те же 2775 мм, что и у GAC Aion V (показатель кроссовера Тойоты – 2765 мм). Новинке положены 18- или 19-дюймовые колеса.

Интерьер пока не продемонстрировали. Скорее всего, как и родственные модели, GAC Aion i60 имеет раздельные экраны приборки и мультимедиа, двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель.

Установка подзаряжаемого гибрида включает бензиновый атмосферник 1.5 (101 л.с.) и расположенный спереди электромотор мощностью 204 или 224 л.с. Китайские профильные СМИ пишут, что эту модификацию предложат с батареей емкостью 29 кВт*ч, и что только на электротяге такой Aion i60 проедет 160 км по циклу CLTC.

У EV-кроссовера те же два варианта мотора, что и у гибрида. А вот информации о батареях электрокара пока нет. Родственные паркетники Toyota bZ3X и Aion V имеют аналогичные движки. Модель японской марки доступна с аккумулятором на 50, 58,37 или 67,92 кВт*ч, дальнобойность варьируется от 430 до 610 км. Aion V сегодня предложен с батареей емкостью примерно 62 или 75 кВт*ч, запас хода – 520 или 650 км.

Больше подробностей о новом кроссовере GAC Aion i60 появится на следующей неделе.