Анонсирован новый бюджетный паркетник Citroen: модель будет глобальной

Компактную «пятидверку» будут производить как минимум на двух площадках. По предварительным данным, в основе модели лежит упрощенная версия «тележки» CMP.

По Сети уже давно гуляет информация о том, что марка Citroen готовит целое семейство недорогих компактов, предназначенных для развивающихся рынков. А c 2020-го в Индии и Бразилии стали ловить замаскированные тестовые прототипы, ведь именно в этих странах и наладят производство. Более того, минувшей весной появились фото некоего игрушечного автомобиля – считается, что это масштабная модель одной из грядущих новинок. И вот первый бюджетник анонсирован официально: тизер одновременно распространили индийское, бразильское и аргентинское подразделения бренда. Аргентинцы, кстати, еще и рассекретили имя на своих страницах в соцсетях, правда, потом они исправились и убрали название. Но, как известно, Интернет все помнит: в Южной Америке модели присвоили индекс C3 (не путать с актуальным еврохэтчем). Премьеру проведут уже завтра, 16 сентября.

Игрушечная модель Citroen: предполагается, что так будет выглядеть серийный паркетник. Фото: Rushlane

Предполагается, что Citroen будет позиционировать новинку в качестве паркетника, хотя он больше похож на хэтчбек. Переднюю часть оформили в нынешнем стиле марки: «пятидверка» получила двухъярусную головную оптику, вдобавок каждая из частей фирменного двойного шеврона заканчивается светодиодной полоской. На крыше есть рейлинги, а если засвеченная ранее игрушка действительно повторяет серийную машину, то новому Ситроену еще достался неокрашенный пластиковый обвес.



Новая модель Citroen и актуальный еврохэтч Citroen C3 1 / 2 Новая модель Citroen и актуальный еврохэтч Citroen C3 2 / 2

Некоторые бразильские СМИ пишут, что в основе кросса лежит платформа CMP (Common Modular Platform), на которой также базируются последние Citroen C4, Peugeot 208 (для Южной Америки его производят в Аргентине) и Opel Mokka. Аргентинские и индийские профильные медиа уточняют – это упрощенная версия глобальной «тележки». Аналогичным образом концерн Volkswagen поступил с платформой MQB-A0: ее упростили специально для Индии, превратив в MQB-A0-IN (первенцами этой «тележки» стали паркетники Skoda Kushaq и VW Taigun). Ну и отметим, что европейский хэтчбек Citroen C3 построен на старой платформе PF1.



Хэтчбек Citroen C3 для Европы. Если новый паркетник действительно получит такое же имя, то только оно и будет роднить модели 1 / 3 Хэтчбек Citroen C3 для Европы. Если новый паркетник действительно получит такое же имя, то только оно и будет роднить модели 2 / 3 Хэтчбек Citroen C3 для Европы. Если новый паркетник действительно получит такое же имя, то только оно и будет роднить модели 3 / 3

В Бразилии новинке Citroen прочат «атмосферник» 1.6, знакомый по другим местным моделям бывшего концерна PSA (вместе с FCA эта компания слилась в альянс Stellantis), и бензиновую «турботройку» 1.0 от кроссовера Fiat Pulse. В Индии же делают ставку на бензиновую «тройку» 1.2 («атмосферник» и турбоверсия). Привод в любом случае только передний.



Паркетники, собранные в Бразилии, вероятно, будут поставлять не только в Аргентину, но и в другие страны Южной Америки, а кроссы индийского производства могут появиться, например, в ЮАР. Что же касается остальных новых компактов Citroen, то, по неофициальным данным, еще запланированы седан и хэтчбек, однако подробностей об этих моделях пока нет. Впрочем, до России бюджетники все равно вряд ли доберутся.