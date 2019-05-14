Антонов и Ануфриев выиграли гонки первого этапа чемпионата LADA e-Championship на «Хунгароринге»

Одни из главных фаворитов этого чемпионата поделили между собой победы в заездах, а вот в общем зачете в лидеры вырвался Эльмар Курбанов.

Вторая и третья гонки в рамках проходившего на трассе «Хунгароринг» первого этапа чемпионата LADA e-Championship закончились победами Кирилла Антонова и Василия Ануфриева. В единственной гонке второго дивизиона победу одержал Денис Грабовский.

Второй дивизион

Во второй дивизион прошли пилоты, занявшие места с 26 по 50 в отборочных заездах. С поула в гонке стартовал опытный Денис Грабовский: в квалификации он всего на 0,08 сек. опередил Игоря Сербаева. После старта оба пилота поравнялись, но Грабовский остался на внешнем радиусе, защитил первую позицию и относительно легко довел гонку до победы.

Выглядело все просто, но на деле было совсем не так. На отборы потратил всего полчаса, RaceRoom до этого запускал всего несколько раз, да и на переднем приводе я в симуляторах езжу первый раз. В практике я был только во втором десятке и совсем не ожидал взять поул — но что-то «переключилось» в голове и я поехал. В гонке немного повезло, что сзади завязалась борьба, и это позволило мне оторваться. К следующему этапу надеюсь, у меня будет больше времени на отбор, чтобы оказаться в первом дивизионе Денис Грабовский

Стоит отметить, что в этой гонке принимал участие и действующий пилот команды LADA Sport Rosneft Владимир Шешенин, который в итоге увидел клетчатый флаг лишь одиннадцатым с отставанием от лидера почти в 20 секунд.

Первый дивизион

Сразу после первой гонки на трек выехали участники первого дивизиона. Борьба за поул получилась напряженной: лучший результат показал Кирилл Антонов – 1:51:902, две сотые ему проиграл пилот из Ижевска Эльмар Курбанов. Третьим с отставанием в 0,206 сек. стал Антон Марьянский. В таком же порядке они и добрались до финиша в гонке: на старте Курбанов пропустил Марьянского, но в итоге смог провести обгон и вернуть себе вторую позицию.

Во второй гонке с реверсивным стартом на первое место практически сразу же вырвался Василий Ануфриев, стартовавший с пятого места. А позади группы лидеров Алексей Дегтярев поддел Павла Муконина в третьем повороте и спровоцировал массовый завал: кто-то из пилотов относительно легко отделался, но некоторые потеряли на этом очень много времени. Победитель первой гонки Кирилл Антонов стартовал десятым, но сумел здорово прорваться и финишировал четвертым на не самой обгонной трассе:

Тут главное — вступить в борьбу, тогда вести её проще. Не хватило уверенности для того, чтобы добраться до подиума, но весь чемпионат ещё впереди, будут не менее интересные трассы, на которых можно будет вести не менее красивую и чистую борьбу Кирилл Антонов

Лидером зачета после первого этапа стал Эльмар Курбанов: в обоих гонках он занял второе место и оказался единственным пилотом, который смог завершить все заезды на подиуме. После финиша он рассказал о том, как сложился для него уик-энд:

Хунгароринг — трасса, на которой очень многое решает квалификация. К сожалению, сегодня мне не удалось её выиграть, показав второе время в 2 сотых позади лидера. Дело в том, что пилоты, занявшие чётные места, стартуют с внутренней менее прорезиненной траектории, из-за чего старт в гонке серьёзно портится. Так получилось и у меня. Во второй гонке холодная голова помогла не вовлечься в массовый завал — после третьего поворота оказался на третьем месте и бросился в погоню за лидерами. Алексея Сироткина удалось опередить на торможении в первом повороте, но вот догнать лидера Василия Ануфриева банально не хватило времени, да и темп его был неплох Эльмар Курбанов

Следующая гонка онлайн-чемпионата LADA e-Championship состоится на трассе «Словакия Ринг» 31 мая, отборочные заезды к ней будут проходить с 18 по 26 мая.

Участие в чемпионате на http://game.raceroom.com/competitions