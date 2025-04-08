АО «МБ РУС» начало выпуск моторных масел для коммерческого транспорта

АО «МБ РУС», эксклюзивный дистрибьютор FOTON TOANO и FOTON TUNLAND, а также эксклюзивный дистрибьютор грузовых автомобилей FORLAND в России, с 2025 года начало выпуск моторных масел для коммерческого транспорта под брендом «МБ РУС ОРИГИНАЛ».