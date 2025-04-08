АО «МБ РУС» начало выпуск моторных масел для коммерческого транспорта

Моторное масло «МБ РУС ОРИГИНАЛ» соответствует спецификации API CI-4, разработанной для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации техники, и предлагается в варианте вязкости 5W-40. Оно полностью совместимо со всеми силовыми агрегатами, оснащенными системой рециркуляции отработавших газов (EGR). Масло поставляется в металлических бочках объемом 205 л.
Мы стремимся обеспечить качественное сервисное обслуживание автомобилей FOTON, и выпуск собственного моторного масла, идеально подходящего для коммерческих автомобилей, — еще один шаг в этом направлении. Мы используем проверенные технологии производства и рецептуру, строгий контроль на всех стадия производства моторного масла «МБ РУС ОРИГИНАЛ».
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