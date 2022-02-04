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  • Arctic Trucks представила экстремальный Mitsubishi Pajero Sport AT35 для России

Arctic Trucks представила экстремальный Mitsubishi Pajero Sport AT35 для России

04.02.2022 266 0 0

Российское подразделение исландской компании Arctic Trucks, занимающейся тюнингом внедорожников и пикапов, разработало экстремальную оффроудную версию Mitsubishi Pajero Sport и уже запустило её в продажу.

 

Осенью прошлого года Arctic Trucks представила российскую версию пикапа Isuzu D-Max AT35, причём реализуется она через официальных дилеров Isuzu. Версия AT35 рамного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport разработана без участия компании Mitsubishi Motors, так что заказывать её придётся непосредственно в Arctic Trucks Russia (ООО «АТР») в головном офисе в Красноярском крае (посёлок Солонцы) либо в Подмосковье (посёлок Новоивановское). Любопытно, что в Исландии Mitsubishi Pajero Sport AT35 не предлагается, так что это наш локальный продукт. Производство одного экземпляра занимает 7 рабочих дней, ещё 20 требуется на получение СКТС (Свидетельство о соответствии транспортного средства с внесёнными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности).

В комплект доработок версии АТ35 для Mitsubishi Pajero Sport входят усиленная подвеска с пружинами и амортизаторами OME (Old Man Emu), расширители бамперов и колёсных арок, новые колёса с внедорожными шинами размерности 315/70 R 17, новые подкрылки, антикоррозийная обработка всех швов, брызговики с логотипом Arctic Trucks и декоративные наклейки.

В результате доработок дорожный просвет автомобиля увеличивается с 218 до 270 мм, габаритная высота — с 1835 до 1900 мм, габаритная ширина — с 1815 до 2000 мм, колея передних колёс — с 1520 до 1645 мм, колея задних колёс — с 1515 до 1640 мм, угол въезда — с 30 до 34,5 градуса, угол съезда — с 24,2 до 28,8 градуса, радиус поворота — с 5,9 до 6,3 м. Снаряженная масса становится больше на 100 кг (2130-2195 кг в зависимости от модификации), но полная масса остаётся прежней (2610-2710 кг), то есть грузоподъёмность уменьшается на те же 100 кг.

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Версия AT35 предлагается с любым из доступных в России для Mitsubishi Pajero Sport двигателей — 2,4-литровым турбодизелем (181 л.с., 430 Нм) либо 3,0-литровым бензиновым атмосферным V6 (209 л.с., 279 Нм). Базовый комплект доработок стоит 850 тысяч рублей, а за отдельную плату его можно дополнить лебёдками, шноркелем, кенгурятниками, защитой днища, «люстрой» и прочей внедорожной амуницией, что почти удвоит стоимость исходного автомобиля.

Самый простой Mitsubishi Pajero Sport с дизелем на «механике» сейчас стоит в России 3 009 000 рублей (это без дилерских накруток). В прошлом году в нашей стране было реализовано 2845 экземпляров этой модели, на 39% меньше, чем в 2020-м.

внедорожник Россия тюнинг новинки Mitsubishi Mitsubishi Pajero Sport

 

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