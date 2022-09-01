Ariel Hipercar: дизайн в стиле Бэтмена, 4 электромотора, 1196 л.с. плюс газовая турбина

Компания Ariel имеет полуторавековую историю, начинала она с велосипедов, а сегодня известна в основном своими лёгкими, но мощными спорткарами Atom и Nomad в кузовами-экзоскелетами — эдакое современное воплощение духа легендарного Lotus Seven. В 2017 году Ariel Motor анонсировала принципиально новый проект электрического спорткара (на самом деле его разработка началась ещё в 2014 году) с газотурбинным удлинителем запаса хода, выпустить на рынок его планировалось в 2020-м, но из-за пандемии COVID-19 и сопутствующих сложностей разработка затянулась.

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Тем не менее работа идёт и на этой неделе компания показала действующий прототип новой модели, которая носит рабочее название Hipercar (коммерческое наименование может быть иным). «Допиливание» конструкции, испытания и подготовка к сертификации для допуска на дороги общего пользования займут ещё примерно два года и к концу 2024-го, если всё пойдёт хорошо, Hipercar запустят в мелкосерийное производство. Ориентировочная цена — 1 млн фунтов стерлингов за экземпляр.



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Конструкция кузова Ariel Hipercar — типично британская, в духе моделей Lotus: в основе лежит не углепластиковый монокок, а склеенная алюминиевая ванна, к которой спереди и сзади прикручены рамы для крепления подвесок и силовой установки. Наружные панели у прототипа изготовлены на 3D-принтере из полимера, а у серийной версии будут углепластиковые. Ощетинившееся аэродинамическое оперение навевает ассоциации с автомобилями Бэтмена, в таком же духе, к слову, выполнен одноместный электрический спорткар McMurty Speirling. Целевая снаряженная масса Ariel Hipercar — около 1,5 т, прототип весит более 1,7 т.



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800-вольтовая аккумуляторная батарея ёмкостью 56 кВт·ч интегрирована в несущую ванну. Крыша держится на прикрученном сверху к ванной трубчатом каркасе. Подвеска — пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу». Колёса снабжены мощными тормозами, хотя в реальности основную тормозную нагрузку возьмут на себя электромоторы в режиме рекуперации.



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Hipercar имеет четыре электромотора (по одному на каждое колесо) с совокупной отдачей в 880 кВт (1196 л.с.) и 1180 Нм, но будет и облегчённая двухмоторая заднеприводная версия мощностью 598 л.с. Полноприводная версия сможет разогнаться до 100 км/ч примерно за 2 с, максимальная скорость будет ограничена на отметке 250 км/ч. Запас хода на одной зарядке составит 240 км по циклу WLTP или 20 минут в боевом режиме на автодроме (то есть хватит как минимум на два круга по Северной петле Нюрбургринга). Для силовой установки предусмотрены четыре режима работы: Eco, Sport, Serious и Fun, последний предназначен для дрифта.



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«Вишенка на торте» силовой установки — компактная газовая турбина, которую, как и многие ключевые компоненты, будет поставлять Cosworth. Турбина весит менее 50 кг, способна крутиться до 120 000 об/мин и генерирует мощностью до 35 кВт (48 л.с.). Насколько она продлевает электрический запас хода, разработчики не сообщают. В идеале турбина должна питаться водородом, а у прототипа работает на обычном бензине.



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Интерьер пока не раскрыт, у прототипа он кустарный, а тизеры недвусмысленно намекают, что разработчики Ariel Hipercar решительно отторгнули современные сенсорные экраны и отдали предпочтение крупным классическим кнопкам. Места для багажа, судя по плотности компоновки, не предусмотрено.

