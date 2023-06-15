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  • Ark Zero: самый дешёвый британский электромобиль, два места и алюминиевый кузов

Ark Zero: самый дешёвый британский электромобиль, два места и алюминиевый кузов

15.06.2023 77 0 0

Британский стартап Ark Motors представил и запустил в продажу дешёвый и при этом высокотехнологичный электромобиль, он сделан по принципу «всё включено», покупатель может выбрать лишь цвет, цена — 5995 фунтов стерлингов.

Ark Motors не следует путать с Arc Vehicle — другой молодой британской компанией, занимающейся выпуском электрических мотоциклов, при этом Ark Zero — это формально тоже мотоцикл, точнее, электрический квадрицикл. К этому довольно популярному в Европе типу транспортных средств относятся новый Fiat Topolino сотоварищи, правила сертификации электрических квадрициклов позволяют не оснащать их современными автомобильными системами активной и пассивной безопасности, а технические характеристики ограничены законодательством — этим и объясняется низкая цена. 5995 фунтов стерлингов или 640 тысяч рублей в переводе по текущему курсу — это действительно дёшево, в России за такие деньги Ark Zero мог бы стать хитом.

Габаритная длина Ark Zero — 2500 мм, ширина — 1202 мм, высота — 1625 мм, колёсная база — 1720 мм. Полностью герметичный кузов выполнен из алюминиевого сплава и обладает, как утверждают разработчики, завидной прочностью. Посадка внутри тандемная, то есть единственный пассажир сидит за водителем. Пассажирское место достаточно широкое, чтобы посадить рядом собачку или поставить небольшую сумку.

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Ради удешевления производства Ark Zero продаётся в фиксированной комплектации, покупатель волен выбрать лишь один из четырёх цветов кузова — белый, чёрный, серый, красный. В оснащение входят обитый веганской кожей салон, прозрачный люк в крыше, электрические стеклоподъёмники, печка, многофункциональный электронный щиток приборов, камера заднего вида и простенькая аудиосистема с Bluetooth-подключением.

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Единственный электромотор в Ark Zero установлен на задней оси, его мощность — 2,2 кВт (3 л.с.). Подвеска — типа McPherson «по кругу». Ёмкость литий-ионной батареи — 80 А·ч, запас хода на одной зарядке — 81 км по мотоциклетному циклу WMTC. Максимальная мощность зарядки — 7,4 кВт, полная зарядка батареи занимает 6-8 часов. Максимальная скорость квадрицикла ограничена на отметке 45 км/ч (запрещён выезд на автомагистрали). Снаряженная масса — 489 кг.

Ark Zero пока что доступен для заказа только в Великобритании, но в будущем британский стартап планирует расширить географию продаж, срок исполнения заказа — 16-18 недель. В планах также значатся другие, более сложные и дорогие электромобили: уже в конце этого года Ark Motors представит свою вторую модель, а ещё компания занимается разработкой собственной системы автономного вождения.

Великобритания электромобиль новинки Ark Ark Zero

 

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