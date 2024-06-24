Аркадий Цареградцев выиграл квалификацию RDS GP на новой конфигурации «Игора Драйв»

Аркадий Цареградцев обе квалификационные попытки проехал на 99 баллов. Впервые в сезоне Гран-При Российской Дрифт Серии 2024 в ТОП-32 были сформированы полные пары. В ТОП-16 вышли двое из четырех пилотов межрегионального турнира RDS Europe, получивших wild card на 3-й этап RDS GP в Санкт-Петербурге.

С 2020 года Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) неизменно проводит этапы в Санкт-Петербурге на автодроме «Игора Драйв», но в сезоне-2024 впервые в истории была задействована «обратная» конфигурация оцениваемого участка. Это незначительное, на первый взгляд зрителя, изменение серьезно повлияло на расстановку сил, поскольку уравняло возможности опытных пилотов главного чемпионата страны по дрифту и новичков серии. А заодно заставило спортсменов приложить максимум усилий, чтобы за короткое время тренировок найти подход к непростой трассе.

Разгон к постановке через поворот, необходимость сохранять контроль над автомобилем в манжи (динамичное раскачивание машины от одного края трассы к другому на ее прямом отрезке), а также череда перекладок оказались подвластны не всем. Особенно когда начались парные заезды. В субботу в квалификации же все прошло без особых проблем – сразу 27 пилотов из 33 заявленных спортсменов вошли в неформальный «клуб 90+», установив очередной рекорд по его представительности.

Лучшим в первой в истории квалификации RDS GP на «обратной» версии «Игора Драйв» стал чемпион 2022 года Аркадий Цареградцев. Лидер команды «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» обе свои попытки проехал на 99 баллов из 100 возможных, продемонстрировав невероятную стабильность. Евгений Лосев из команды Fresh Racing также получил от судей 99 баллов, но вторая попытка на 98,5 баллов лишила пилота победы в квалификации. Тройку сильнейших замкнул представитель LUKOIL Racing Drift Team Григорий Гусев с лучшим проездом на 98,5 баллов.

В ТОП-32 успешно пробились все четыре пилота межрегионального турнира RDS Europe, которые получили wild card на этап RDS GP в Санкт-Петербурге. Открывая квалификацию в статусе новичков, они сразу же заявили о себе как о сильных соперниках, первыми заработав членские билеты «клуба 90+». Артем Лейтис из коллектива Lemarc Yakhnich Motorsport Winline Team проехал на 90 баллов и стал 26-м, а спортсмены команды Predator Drift Team – Алексей Козлов (92,5 балла), Александр Абрамов (91,5 балл) и Илья Полищук (90,5 баллов) – стали 19-м, 21-м и 24-м соответственно.

С учетом невероятной плотности результатов квалификации субботняя сетка парных заездов оказалась весьма необычной, что не могло не сказаться на ходе заездов. Найти оптимальные настройки болидов и адаптироваться к ритму движения на новой версии «Игора Драйв» смогли далеко не все, поэтому редкая дуэль обходилась без контактов или ошибок, вынуждавших судей назначать перезаезды (ОМТ) для выявления победителя.

Во внутрикомандном дерби сошлись братья Поповы из «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» – ни Илья, ни Владислав не жалели технику, так что оба заезда оказались богаты на контакты. Евгений Лосев и вовсе получил путевку в ТОП-16 через одиночный проезд «bye run», когда его на постановке протаранил Сергей Сак из АВТОБАН AIMOL. Дамир Идиятулин из московского коллектива Fresh Racing лишился соперника, когда Алексей Вахтин из VSTeam CarX объявил технический сход. Аналогично в воскресные дуэли пробился и Денис Сорокопуд (LUKOIL Racing Drift Team), когда у представителя Carville Racing Никиты Шикова на прогреве сломался автомобиль.

Роман Тиводар (Takayama Forward Auto) допустил редкую для себя ошибку и проиграл Анатолию Щербаку (VSTeam CarX). В череде OMT-заездов в ТОП-16 смогли пробиться два участника wild card, представляющих петербургскую команду Predator Drift Team: Илья Полищук и Алексей Козлов сломили сопротивление Николая Горковенко и Андрея Астапова (LUKOIL Racing Drift Team).

Одним из самых ярких заездов дня стала дуэль двух сильнейших пилотов Гран-При Российской Дрифт Серии. Четырехкратный чемпион RDS GP Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto) и вице-чемпион прошлого года Антон Козлов (Carville Racing) провели невероятно плотные и синхронные заезды. Оба были хороши в роли лидера и преследователя, но Гоча все-таки был сильнее, и Антон прекратил борьбу на этапе.

RDS GP 2024. 3-й этап. «Игора Драйв». Топ-16:

Аркадий Цареградцев – Максим Гроссман

Владислав Попов – Илья Полищук

Дамир Идиятулин – Анатолий Щербак

Григорий Бурлуцкий – Сергей Кузнецов

Евгений Лосев – Георгий Чивчян

Артём Шабанов – Денис Сорокопуд

Денис Мигаль – Алексей Козлов

Антон Клямко – Леонид Шнайдер

По итогам острой борьбы только команды Fresh Racing и TimeUp смогли в полном составе выйти в ТОП-16. По два пилота будут представлять «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» и Predator Drift Team, а Carville Racing, LUKOIL Racing Drift Team, Takayama Forward Auto, АВТОБАН AIMOL, VSTeam CarX вывели в стадию воскресных дуэлей по одному своему представителю.

Борьба за призовые места третьего этапа Гран-При Российской Дрифт Серии 2024 продолжилась на трассе «Игора Драйв» 23 июня. В 14:00 по московскому времени стартовали парные заезды ТОП-16, по итогам которых будут сформированы пары участников дальнейших стадий, вплоть до финала, который определит имя первого победителя RDS GP на «обратной» конфигурации трассы в Санкт-Петербурге.