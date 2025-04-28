Артём Шабанов начал защиту титула RDS GP с победы на Moscow Raceway

Действующий чемпион Гран-При Российской Дрифт Серии впервые победил на Moscow Raceway в классической конфигурации. Антон Козлов вернулся на подиум после целого сезона без финишей в первой тройке. Евгений Лосев впервые с мая 2024 года попал в топ-3 на этапе RDS GP.

Moscow Raceway, которая стала ареной первого этапа Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP 2025), принесла первую победу на классической конфигурации трека действующему чемпиону главного чемпионата страны по дрифту. Пилот команды TimeUp Артём Шабанов одержал блестящую победу на старте нового сезона. Компанию на подиуме ему составили два пилота, которые целый год провели вне призового пьедестала. Антон Козлов из Carville Racing впервые с финала сезона-2023 оказался в топ-3, а Евгений Лосев из Fresh Racing вернулся в призёры впервые с этапа в Нижнем Новгороде в мае 2024 года.

Уик-энд в Подмосковье оказался необычным с точки зрения погоды. В субботу пилотам и зрителям на трибунах Moscow Raceway досаждала минусовая температура воздуха и периодические заряды снега, а в воскресенье к капризам небесной канцелярии добавились град и сильные порывы ветра. В итоге заезды превратились в экзамен для спортсменов, которым приходилось непрерывно адаптироваться к нехарактерным для летнего чемпионата RDS GP условиям на трассе. Лучше всех с этой непростой задачей справились те, кто уже неоднократно доказывал своё мастерство.

Действующий обладатель титула Артём Шабанов сначала победил во внутрикомандном дерби с Леонидом Шнайдером, а затем взял верх над Сергеем Саком (Автобан). В полуфинале Шабанову противостоял опытнейший Евгений Лосев – дуэль была столь плотной и синхронной с минимумом ошибок, что судьям потребовался перезаезд (OMT), чтобы выявить сильнейшего в этой паре.

Всё понравилось, идеальные проезды — все соперники сегодня очень круто ехали лидером, поэтому получилось ехать близко вторым номером. Проезд с Евгением Лосевым был восхитительный. Лучший мой проезд вторым номером за мою жизнь! Мы катались утром на тренировках, мне очень понравилось. В первом проезде он проехал восхитительно, и поэтому во втором проезде, когда был ОМТ, я полностью ему доверился и поехал максимально близко. Артём Шабанов

В итоге Артём отправился в финал, где его соперником стал главный герой сезона-2023, вице-чемпион RDS GP Антон Козлов. Пилот Carville Racing, потративший прошлый чемпионат на доводку своего нового автомобиля, наконец-то смог привести машину к должным кондициям. В ТОП-16 Козлов стал лучшим во внутрикомандной битве с Артёмом Лейтисом, которая прошла не без контактов. В ТОП-8 Антона ждало ещё более серьёзное столкновение с Тимофеем Добровольским – судьи сочли виновником пилота Takayama Forward Auto, так что в Carville Racing взялись за ремонт техники перед полуфиналом.

Там Козлова ждал ещё один представитель Takayama Forward Auto – с Романом Тиводаром удалось провести заезд без контактов. В финальном заезде за первое место действующий чемпион RDS GP Артём Шабанов был сильнее, но для Антона Козлова второе место на этапе стало лучшим результатом за более чем год – в последний раз пилот Carville Racing поднимался на подиум в Сочи в 2023 году.

Серия вне топ-3 у Евгения Лосева длилась меньше года, однако фанаты пилота Fresh Racing уже успели соскучиться по харизматичному спортсмену на подиуме. На Moscow Raceway Евгений Лосев сначала победил Дмитрия Ермохина (Автобан), затем в контактном сражении с разворотом превзошёл лидера Takayama Forward Auto Георгия Чивчяна, ну а в полуфинале уступил будущему победителю этапа. Чтобы в сражении за третье место обойти ещё одного представителя Takayama Forward Auto Романа Тиводара.

Moscow Raceway — одна из сложных трасс. Она же сделана под кольцевые гонки, и эта дуга профилированная, чтобы поворот держался. Её трудно проехать в дрифте. Мы уже как-то подпривыкли немножко, понимаем, с какими настройками сюда ехать. Но приехала молодёжь на этот трек из младших серий, и я видел, насколько ребятам трудно здесь было ехать. Все дни они просто туго шли. Этот трек — реально один из самых сложных для дрифта, но это не может не радовать. С первого этапа такая сноровка и заряд на весь сезон. Мы хорошо размялись! Евгений Лосев

RDS GP 2025. 1-й этап. Moscow Raceway. Личный зачёт. Топ-3:

Артём Шабанов (TimeUp) – 269 баллов Антон Козлов (Carville Racing) – 194 балла Евгений Лосев (Fresh Racing) – 162 балла

С учётом того, что Артём Шабанов выиграл парные заезды, а Кирилл Мацкевич занял седьмое место, победу на Moscow Raceway в командном зачёте завоевал коллектив TimeUp. Второго места Антона Козлова и 13-й позиции Артёма Лейтиса хватило, чтобы обеспечить Carville Racing второе место, а четвёртая и пятая позиции Романа Тиводара и Тимофея Добровольского соответственно принесли Takayama Forward Auto третье командное место.

RDS GP 2025. 1-й этап. Moscow Raceway. Командный зачёт. Топ-3:

TimeUp – 342 балла Carville Racing – 231 балл Takayama Forward Auto – 216 баллов

С учётом того, что целому ряду признанных грандов российского дрифта блеснуть по тем или иным причинам на старте сезона-2025 не удалось, следующий этап Гран-При Российской Дрифт Серии обещает стать невероятно напряжённым. Пилоты и команды RDS GP вернутся на трассу уже в конце следующего месяца – 24-25 мая «Игора Драйв» примет второй спортивный уик-энд главного турнира России по дрифту. Так рано RDS GP в Санкт-Петербург ещё не приезжала. Весенняя погода в Cеверной столице также может внести свой вклад в расстановку сил и сделать сражение на трассе в Ленинградской области ещё более непредсказуемым.