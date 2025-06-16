Артём Шабанов стал абсолютным победителем этапа RDS GP на «Нижегородском кольце»

Действующий чемпион Гран-При Российской Дрифт Серии к победе в квалификации добавил победу в парных заездах на «Нижегородском кольце». Аркадий Цареградцев второй этап RDS GP подряд вышел в финал. Антон Козлов – единственный пилот, который в сезоне-2025 все этапы закончил в тройке призёров.

Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) в Нижнем Новгороде прошёл под диктовку действующего чемпиона турнира Артёма Шабанова. Лидер команды TimeUp, который на «Нижегородском кольце» в субботу впервые в своей карьере выиграл квалификацию RDS GP, в парных заездах не оставил своим соперникам ни единого шанса. Победа на этапе стала для спортсмена уже второй в сезоне, однако лидерство в личном зачёте это вернуть не помогло.

Лёгким путь к победе для Артёма не был, поскольку на каждой стадии парных заездов ему противостояли очень серьёзные соперники. В ТОП-32 Шабанов через перезаезд (OMT) смог победить Владислава Попова («LECAR Одержимые Моторспорт»), а в ТОП-16 пилота TimeUp ждал самый титулованный участник Российской Дрифт Серии – Георгий Чивчян. Но лидер Takayama Forward Auto не смог ничего противопоставить своему оппоненту и уступил в этой дуэли. В ТОП-8 Шабанова ждал опытнейший Дамир Идиятулин (Fresh Racing), с которым в прошлом году в Нижнем Новгороде они встречались в финале, но в этот раз победа была за Артёмом. В полуфинале москвич не без труда сломил сопротивление Антона Козлова (Carville Racing), а в решающем сражении дня в плотной борьбе смог вырвать победу у Аркадия Цареградцева из «LECAR Одержимые Моторспорт».

Люблю трассу в Нижнем Новгороде — она почти всегда успешная для меня. Я был на «Нижегородском кольце» на третьем месте, на втором, а сейчас попал на первое. Наверное, за всю мою карьеру в RDS GP все самые важные соперники встретились мне на этом этапе — и Георгий Чивчян, и Дамир Идиятулин, и Антон Козлов, и Аркадий Цареградцев. Перед финальным заездом возникли небольшие технические проблемы с автомобилем, но механики прекрасно знают машину, сработали чётко. Нет никакого секрета успеха, просто мы работали, и всё очень хорошо для нас сложилось. Артём Шабанов

Аркадий Цареградцев на пути к финалу последовательно преодолел сопротивление Ильи Полищука (Predator Drift Team), Дениса Мигаля (Fresh Racing), Алексея Козлова (Predator Drift Team) и Андрея Астапова (Lukoil Racing Drift Team). Все шансы были на первую в сезоне победу, однако в итоге Царь занял второе место. Как отметил сам чемпион RDS GP 2022, после неудачи на первом этапе на Moscow Raceway два «серебра» подряд стали для него и команды «LECAR Одержимые Моторспорт» отличным результатом.

Призовой подиум на «Нижегородском кольце» дополнил Антон Козлов. Лидер команды Carville Racing стал единственным пилотом, кто в 2025 году три из трёх этапов закончил в числе призёров. В Нижнем Новгороде для этого пришлось приложить немало усилий, начиная со стадии ТОП-16, где сильным соперником стал Данила Воробьёв, а в ТОП-8 серьёзную борьбу навязал другой пилот Lukoil Racing Drift Team Данила Скоробогатов. Третий представитель этого коллектива – Андрей Астапов – стал оппонентом в дуэли за третье место. В итоге, превзойдя трёх спортсменов Lukoil Racing Drift Team и уступив только будущему победителю этапа, Антон Козлов обеспечил себе третье место.

Воскресные дуэли, проходившие при солнечной погоде на сухом покрытии, впрочем, не обошлись без инцидентов. В сражении Максима Гроссмана (Fresh Racing) и Тимофея Добровольского (Takayama Forward Auto) оба пилота отметились контактами. Сергей Кузнецов (STAR PЁR STARS AIMOL) спровоцировал столкновение с Андреем Астаповым, а Евгений Лосев (Fresh Racing) стал виновником зрелищной аварии с участием Алексея Козлова – сразу два удара серьёзно повредили легендарную Toyota Cresta камчатца.

RDS GP 2025. 3-й этап. «Нижегородское кольцо». Личный зачёт. Топ-3:

Артём Шабанов (TimeUp) – 272 балла

Аркадий Цареградцев («LECAR Одержимые Моторспорт») – 188 баллов

Антон Козлов (Carville Racing) – 151 балл

RDS GP 2025. 3-й этап. «Нижегородское кольцо». Командный зачёт. Топ-3:

TimeUp – 321 балл

«LECAR Одержимые Моторспорт» – 225 баллов

LUKOIL Racing Drift Team – 201 балл

Как всегда, мощный этап! Сегодня был прекрасный день — погода сжалилась над нами, пощадив и зрителей, и пилотов. Я несколько раз себя ловил на мысли, когда смотрел заезды, что никто в мире не может ехать так, как сегодня ехали наши парни. Это даже за гранью понимания возможностей: на большой скорости буквально в сантиметрах друг от друга. Горжусь тем, что нам удалось построить совместными усилиями — уже без каких-то преувеличений, без хвастовства — действительно лучший чемпионат в мире. Дмитрий Добровольский директор Российской Дрифт Серии

Благодаря своей стабильности, которая в дебютном для него сезоне RDS GP 2023 почти привела Антона Козлова к чемпионству, пилот Carville Racing сохраняет лидерство в личном зачёте после трёх этапов 2025 года. Однако преимущество чисто символическое: Артём Шабанов уступает Козлову всего десять очков, которые представитель TimeUp может легко отыграть даже за одну успешную квалификацию. На третье место в гонке за чемпионским титулом вышел Аркадий Цареградцев – лидер «LECAR Одержимые Моторспорт» сразу на сто баллов опередил Романа Тиводара (Takayama Forward Auto), для которого в Нижнем Новгороде всё закончилось на стадии ТОП-32.

Что касается командного зачёта, то здесь в лидерах закрепилась TimeUp, которая с серьёзным запасом опережает Carville Racing, не попавшую на «Нижегородском кольце» в ТОП-3 командного зачёта. Третье место пока удерживает Takayama Forward Auto, однако на расстоянии атаки сразу две команды – Fresh Racing и «LECAR Одержимые Моторспорт». Подиум Lukoil Racing Drift Team в Нижнем Новгороде не позволил им попасть в первую пятёрку команд, однако дал возможность существенно поправить свои дела в командном первенстве.

RDS GP 2025. Личный зачёт. Топ-3:

Антон Козлов (Carville Racing) – 600 баллов

Артём Шабанов (TimeUp) – 590 баллов

Аркадий Цареградцев («LECAR Одержимые Моторспорт») – 384 балла

RDS GP 2025. Командный зачёт. Топ-3:

TimeUp – 792 балла

Carville Racing – 671 балл

Takayama Forward Auto – 545 баллов

Третий этап RDS GP завершён, но с большим дрифтом Нижний Новгород не прощается: уже в эти выходные 21-22 июня на «Нижегородском кольце» состоится четвёртый этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open).

Этап RDS Open в хорошем смысле удивит всех болельщиков, потому что в этой серии выступают молодые ребята, которые ещё пока не так известны, но они едут каждый заезд, как последний! Будет ещё более бескомпромиссная и жёсткая борьба на «обратной» конфигурации трека. Зрителям это интересно и с точки зрения другого обзора с трибун. Лично всех приглашаю, скучно не будет! Дмитрий Добровольский

А участники RDS GP в следующий раз встретятся через месяц на трассе в Москве – 19-20 июля автодром ADM Raceway примет четвёртый этап Гран-При Российской Дрифт Серии. Но поклонникам дрифта скучать в ожидании не придётся – 12 июля на автодроме Moscow Raceway состоится первый в истории фестиваль большого дрифта RDS Fest, где они увидят звёзд РДС и на треке, и в новых амплуа.