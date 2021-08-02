Aston Martin готовится к презентации родстера Valkyrie: дебют пройдёт в США

Компания решила приурочить событие к очередному юбилею: прошло 70 лет с того момента, как в Штатах был продан первый автомобиль марки Aston Martin.

Aston Martin – это английский производитель автомобилей класса «люкс», компания была основана в 1913 году. Актуальная линейка бренда состоит в основном из спортивных моделей, кроме того, в ней присутствует и представитель ныне популярного сегмента – кроссовер DBX. Кстати, он неплохо справляется с задачей по привлечению аудитории: в первой половине 2021 года старосветские дилеры реализовали 1085 машин, из них на паркетник пришлось 374 экземпляра, то есть доля модели в структуре общих продаж марки в Европе составила почти 35%.



На фото: Aston Martin Valkyrie AMR Pro

Несмотря на популярность кроссоверов, бренд не намерен уходить от своей цели: компания продолжает разрабатывать и презентовать суперкары. Очередной новинкой совсем скоро станет родстер Aston Martin Valkyrie. Презентация гиперкара намечена на следующую неделю: она пройдёт 12 августа в рамках конкурса автоэлегантности Pebble Beach Concours d’Elegance (Калифорния, США).



Отметим, компания решила приурочить презентацию к одному важному юбилею в своей истории: как отметили в Aston Martin, прошло 70 лет с того момента, как в Штатах был продан первый автомобиль марки. Им стал DB2 в 1951 году. С момента открытия американского представительства, на США приходилось примерно четверть от общего количества проданных машин британского бренда.



Пока что компания опубликовала только одно изображение будущей новинки. На нём видна передняя часть автомобиля, а также открытые двери: снимок подтверждает, что двери окажутся распашными, «в виде «ножниц», а не в форме «крыла чайки». Пока не ясно, будет ли родстер Valkyrie постоянно предлагаться с открытым верхом, как новый Aston Martin V12 Speedster, либо его оснастят съёмной панелью крыши.

Официальной информации о «начинке» нет, предполагается, что родстер оснастили той же гибридной силовой установкой, которую получил гоночный гиперкар Valkyrie AMR Pro. В её основе находится атмосферный мотор Cosworth V12 объёмом 6,5 литра и технология ERS, которая не только рекуперирует энергию во время торможения, но и собирает тепло с выхлопной системы, переводя её в энергию и накапливая в батареях. Совокупная отдача установки составляет 1115 л.с. Максимальная скорость трековой версии превышает 360 км/ч.



Тизер родстера Aston Martin Valkyrie

В рамках конкурса автоэлегантности Pebble Beach пройдёт и американская премьера гиперкара Aston Martin Valhalla. В основе его гибридной установки лежит 4,0-литровый «твин-турбомотор» V8 разработки Mercedes-AMG, его отдача составляет 750 л.с. (расположен на задней оси). Он работает в тандеме с двумя электромоторами, их совокупная отдача составляет 204 л.с. В пару предлагается восьмиступенчатый «автомат» DCT с двумя сцеплениями (в него интегрирован один из электродвигателей). Совокупная отдача системы равна 950 л.с. Этот автомобиль официально рассекретили в середине прошлого месяца.

Напомним, преемники Aston Martin Vantage и DB11 получат только электрическую «начинку». Кто именно станет первенцем на «зелёном» пути марки, пока не сообщается, но известно, что это случится в 2025 году. Ожидается, что «пионером» окажется DB11. Предположительно, в разработке полностью электрических моделей, а также гибридов компании Aston Martin поможет Mercedes-Benz, предполагается, что часть решений может быть позаимствована у флагмана линейки EQ – лифтбека Mercedes-Benz EQS, который был представлен в середине апреля текущего года.

