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Aston Martin подготовил спецверсию кроссовера DBX707 AMR24 Edition

03.07.2024 18 0 0

У нового исполнения SUV британской марки необычный декор экстерьера, а также иной список оборудования, при этом технику оставили стандартную.

Компания Aston Martin представила кроссовер DBX в ноябре 2019 года на автосалоне в Пекине. Топовая версия модели, получившая название DBX707, была рассекречена в начале февраля 2022-го. Британский производитель выяснил, что именно этот вариант оказался наиболее востребованным среди клиентов марки. В результате, после обновления, которое модель пережила в апреле текущего года, осталось только самое богатое исполнение, а более доступные по цене версии из гаммы убрали.

На фото: Aston Martin DBX707 AMR24 Edition

Напомним, посвежевшему кроссоверу достались перенастроенные электронные амортизаторы и пневматические пружины, а также более широкая палитра: в списке числятся такие цвета как Epsilon Black, Helios Yellow, Sprint Green, Malachite Green, Aura Green и Podium Green. Кроме того, обновлённому Aston Martin DBX707 достались новые наружные зеркала с интегрированными камерами, опционально доступный комплект оригинальных «катков» размером 23 дюйма (для стандартной версии предусмотрены 22-дюймовые колёсные диски).

В ходе недавнего обновления порцию изменений получил интерьер Aston Martin DBX707. Иначе оформлены передняя панель и центральная консоль, предусмотрены новые материалы для отделки. В список базового оснащения входит акустика с 14 динамиками мощностью 800 Вт, опционально доступна аудиосистема Bowers & Wilkins с 23 динамиками мощностью 1600 Вт. Ещё посвежевший SUV снабдили виртуальной приборкой диагональю 12,3 дюйма и фирменной информационно-развлекательной системой с тачскрином на 10,25 дюйма.

Теперь британская компания разработала на основе обновлённой модели особенную версию своего кроссовера: ей дали название DBX707 AMR24 Edition. Любопытно, что, несмотря на статус спецверсии, у этого автомобиля тираж не имеет чётко обозначенного лимита. Известно, что новинка уже сейчас доступна для заказа.

Прибавка AMR24 к названию – это отсылка к болиду Формулы-1 сезона 2024 года. От обычной версии Aston Martin DBX707 её отличает в основном декор. Для модели предложили три цветовых варианта кузова на выбор: белый Neutron White, чёрный Onyx Black и зелёный Podium Green. К ним в качестве контрастных акцентов предлагаются Lime Green или же Trophy Silver, а также суппорты в оттенках Racing Green либо AMR Lime.

Иной декор есть и в интерьере. Оформление предлагается либо в варианте Onyx Black, либо с использованием двухцветной схемы Onyx Black / Eifel Green с контрастной прострочкой лаймового оттенка. Ряд элементов выполнен из углеволокна или же имеет покрытие из так называемой «титановой сетки». Кроме того, у спецверсии Aston Martin DBX707 имеются ещё надписи AMR24 на порогах.

Особенной версии оставили стандартную технику. Так что под капотом у Aston Martin DBX707 AMR24 Edition находится мерседесовская 4,0-литровая битурбовосьмёрка М177, мощность которой равна 707 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 900 Нм. Он работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость этого автомобиля – 310 км/ч, на разгон с места до «сотни» требуется 3,3 секунды.

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