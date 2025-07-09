Aston Martin представил более мощный и быстрый суперкар Vantage S

Компания Aston Martin начала производство Vantage ещё в 50-х годах прошлого века, самостоятельной моделью этот спорткар стал в 2005-м: именно тогда стартовал выпуск самых доступных автомобилей бренда. Актуальное купе дебютировало в феврале 2024-го, а в январе текущего года к нему присоединился новый родстер. Теперь британский производитель рассекретил Vantage S, которому достался форсированный мотор и другие обновки.

На фото: Aston Martin Vantage S

Премьера Aston Martin Vantage S прошла в преддверии Фестиваля скорости в Гудвуде (Великобритания), который стартует в конце этой недели. Этот заднеприводный суперкар по-прежнему оснащается 4,0-литровым битурбомотором V8, однако его максимальная мощность увеличилась на 15 «лошадок» до 680 л.с. по сравнению со стандартной версией без литеры S. Крутящий момент остался прежним – 800 Нм (достигается при 3000-6000 об/мин). Этот двигатель работает в паре с прежней восьмиступенчатой автоматической коробкой передач фирмы ZF.

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Автомобиль британской марки получил новую схему управления дроссельной заслонкой и оптимизированную систему управления запуском. Новому суперкару Vantage S на разгон с места до «сотни» требуется 3,4 секунды (на 0,1 секунды меньше по сравнению с «обычным» купе), а до 200 км/ч этот спорткар разгоняется за 10,1 секунды. Максимальная скорость осталась неизменной – показатель равен 325 км/ч.

Помимо этого, Aston Martin Vantage S получил иные опоры двигателя и пересмотренную подвеску. Задний подрамник у него крепится непосредственно к кузову без использования резиновых втулок. Ещё британскому суперкару изменили развал-схождение колёс, снабдили его изменёнными адаптивными амортизаторами Bilstein DTX, снизили жёсткость задних пружин для более комфортной езды на низких скоростях, а также опор коробки передач (на 10%).

В списке внешних изменений числятся расположенные по центру новые вентиляционные отверстия на капоте, предназначенные для отвода горячего воздуха от двигателя, красная «обводка» по периметру кузова, аналогичного цвета шильдики «S», расположенные на передних крыльях, а также соответствующие акценты на 21-дюймовых колёсных дисках. За «катками» видны бронзовые тормозные суппорты.

На корме установлен большой спойлер, который способствует увеличению прижимной силы при максимальной скорости на 44 кг. А новые передние аэродинамические заслонки нарастили прижимную силу Vantage S ещё на 67 кг. Интерьер спорткара отличается за счёт элементов из углеволокна, иной обивки кресел из алькантары и кожи, а также вышитых эмблем в виде литеры S.

На фото: салон Aston Martin Vantage S 1 / 4 На фото: салон Aston Martin Vantage S 2 / 4 На фото: салон Aston Martin Vantage S 3 / 4 На фото: салон Aston Martin Vantage S 4 / 4

В пресс-службе Aston Martin рассказали о том, что дилеры бренда уже собирают предзаказы на новинку, которая доступна в виде купе и родстера. Поставки Vantage S, согласно плану, начнутся в четвёртом квартале текущего года. По данным Autocar, ориентировочная стоимость S-версии на британском рынке составит около 170 000 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 18,1 млн рублей по текущему курсу).