Aston Martin рассекретил родстер Vantage: техника, как у купе, а прибавка в весе – всего 60 кг

Aston Martin начал выпускать Vantage в 50-х годах прошлого века, а самостоятельной моделью этот спорткар стал в 2005-м: именно тогда стартовало производство самых доступных автомобилей бренда первой генерации. В конце 2017 года появилось второе поколение, а в феврале прошлого года дебютировал новый Vantage, которому подкорректировали внешность, изменили салон и оснастили более мощной «начинкой». Теперь британцы рассекретили обновлённый родстер Vantage.

На фото: новый родстер Aston Martin Vantage

Экстерьер новинки с открытым верхом изменился аналогично актуальной «закрытой» версии. Vantage Roadster снабдили увеличенной радиаторной решёткой узнаваемой формы, рисунок которой составляют пересекающиеся вертикальные и горизонтальные линии, а также матричными светодиодными фарами, при этом их форма напоминает головную оптику нынешнего Aston Martin DB12.

Отличием от купе, очевидно, является наличие складного верха, который можно сложить или поднять всего за 6,8 секунды (при скорости до 50 км/ч). Кроме того, есть функция дистанционной активации механизма – с помощью ключа. Вес Aston Martin Vantage Roadster по сравнению с купе увеличился всего на 60 кг, развесовка по осям – 49:51 (у купе – 50:50). У модели спереди двойные поперечные рычаги, сзади – многорычажная подвеска; родстер получил адаптивные амортизаторы Bilstein DTX.

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Двухдверку с открытым верхом «обули» в специально разработанные для неё шины Michelin Pilot Sport S 5. Ещё новинку снабдили карбон-керамическими тормозами с 410-миллиметровыми дисками спереди и шестипоршневыми суппортами.

Интерьер родстера, как и у купе, изменился под влиянием спорткара DB12. У нового Vantage Roadster в салоне появилась переработанная передняя панель с новой информационно-развлекательной системой, диагональ тачскрина которой составляет 10,25 дюйма, при этом дисплей дополнен рядом физических кнопок. Стандартный вариант – это акустика с 11 динамиками, но за доплату предлагается аудиосистема от Bowers & Wilkins с 15 динамиками.

На фото: салон родстера Aston Martin Vantage

Техника у родстера такая же, как у купе, так что новый Aston Martin Vantage с открытым верхом оснащается модернизированным 4,0-литровым битурбомотором V8, отдача которого составляет 665 л.с., а максимальный крутящий момент – 800 Нм. В пару к этому двигателю предлагается восьмиступенчатый автомат фирмы ZF.

Напомним, разработчикам удалось добиться увеличения мощности мотора за счёт оптимизации степени сжатия, установки увеличенных турбокомпрессоров и изменения системы охлаждения. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,7 км/ч) новому родстеру нужно 3,5 секунды (на 0,1 секунду больше, чем у купе), а максимальная скорость у версий одинаковая и составляет 325 км/ч.

Известно, что поставки Aston Martin Vantage Roadster дилерам начнутся во втором квартале текущего года. Цены станут известны позже. Ожидается, что стоимость окажется выше по сравнению с нынешним купе, который на домашнем рынке, в Великобритании, можно купить за 165 000 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 20,7 млн рублей по текущему курсу).