Лифтбек ×
  • Audi готовит лифтбек A6 e-tron: первое изображение спортивной «пятидверки»

Audi готовит лифтбек A6 e-tron: первое изображение спортивной «пятидверки»

26.03.2022 39 0 0

Ожидается, что новинка немецкого бренда выйдет на рынок в 2023 году. «Начинка» у этого лифтбека будет полностью электрической.

 

Продажи автомобилей бренда Audi в Европе снижаются в течение последних двух лет. Так, по итогам «ковидного» 2020-го клиенты купили 601 844 экземпляра, что на 18,8% меньше, чем годом ранее. А за 2021 год старосветские дилеры реализовали 591 457 шт. (на 1,7% меньше). Как и многие другие мировые производители, Ауди продолжает развивать линейку электрокаров.

На фото: концепт Audi A6 e-tron

Одной из новинок в дальнейшем станет лифтбек Audi A6 e-tron. В апреле 2021 года немецкая компания в Шанхае показала концепт модели с таким же названием. Сейчас производитель работает над созданием серийного автомобиля, в основу которого ляжет этот шоу-кар: ранее фотошпионы уже ловили прототип будущей «пятидверки» в камуфляже в ходе дорожных испытаний.

Официальной информации о том, как будет выглядеть новый лифтбек Audi, пока нет. Свой вариант вероятной внешности A6 e-tron предлагает дизайнер испанского издания motor.es. Судя по рендеру, у автомобиля будет головная оптика узкой формы, оформленная в стиле концепта (опционально, возможно, предложат матричные фары). При этом, вероятно, заглушка, располагающаяся на месте традиционной решётки радиатора, будет выглядеть иначе, чем у шоу-кара. Предполагается, что она окажется окрашена в цвет кузова (не исключено, что в неё будут интегрированы подвижные элементы, отвечающие за охлаждение и аэродинамику).

Каким окажется интерьер новинки немецкого бренда, пока неизвестно. Ожидается, что салон будет минималистичным. На передней панели разместят пару Full HD-экранов – один в качестве виртуальной «приборки», второй дисплей будет более крупным: вероятно, он займёт большую часть центральной консоли. В длину лифтбек может растянуться на 4,96 метра (такой показатель был у представленного прошлой весной концепта Audi A6 e-tron).

В основу электрического лифтбека ляжет модельная платформа PPE (Premium Platform Electric), которая была создана совместно с Porsche (и Ауди, и Порше входят в состав концерна Volkswagen). На этой же «тележке» базируются Audi Q6 e-tron и следующий Porsche Macan EV (недавно мы публиковали рендер этого кроссовера).

Рендер Audi A6 e-tron

По предварительным данным, у A6 e-tron будут версии либо с одним, либо с двумя электродвигателями (соответственно, либо передний, либо полный привод quattro). Напомним, концепт оснастили двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой составляла 476 л.с., а максимальный крутящий момент – 800 Нм. У такой версии ёмкость батареи составила 100 кВт*ч, запаса хода предположительно хватает на 700 км без подзарядки.

Производство Audi A6 e-tron наладят в Китае (на мощностях завода в Чанчуне), не исключено, что до конвейера серийная модель доберётся уже в виде седана. Также выпуск, вероятно, наладят и в Европе. Предполагается, что новинка немецкого бренда выйдет на рынок в 2023 году.

авторынок новинки лифтбек Audi Audi A6

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Эмка, но не BMW: как и почему ВАЗ-2110 дважды получил бельгийский рестайлинг Рестайлинг автомобиля – явление привычное и неизбежное. Ведь за конвейерную жизнь машины, которая обычно длится 7-8 лет, большинство автомобилей переживает как минимум одну достаточно крупну... 424 0 0 26.03.2022
Статьи / Гаджеты «Ты что тут, самый умный?!»: обзор сигнатурного комбо-устройства Neoline X-COP 9200c Гаджеты от Neoline всегда считались одними из самых продвинутых в плане харда и софта устройств на российском рынке. И в этот раз на тесте «Колёс» – устройство в принципиально новом для Neol... 334 0 0 25.03.2022
Статьи / Авто с пробегом Volvo S80 II с пробегом: отличный салон и много ржавчины Что если взять массовую непремиальную переднеприводную платформу, но при этом не пожалеть ни достойных моторов на 5, 6 и даже 8 цилиндров, ни толщины металла, ни качества компонентов и отдел... 2130 2 1 23.03.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 21483 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 17980 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 14110 18 13 30.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings