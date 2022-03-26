Audi готовит лифтбек A6 e-tron: первое изображение спортивной «пятидверки»

Ожидается, что новинка немецкого бренда выйдет на рынок в 2023 году. «Начинка» у этого лифтбека будет полностью электрической.

Продажи автомобилей бренда Audi в Европе снижаются в течение последних двух лет. Так, по итогам «ковидного» 2020-го клиенты купили 601 844 экземпляра, что на 18,8% меньше, чем годом ранее. А за 2021 год старосветские дилеры реализовали 591 457 шт. (на 1,7% меньше). Как и многие другие мировые производители, Ауди продолжает развивать линейку электрокаров.



На фото: концепт Audi A6 e-tron

Одной из новинок в дальнейшем станет лифтбек Audi A6 e-tron. В апреле 2021 года немецкая компания в Шанхае показала концепт модели с таким же названием. Сейчас производитель работает над созданием серийного автомобиля, в основу которого ляжет этот шоу-кар: ранее фотошпионы уже ловили прототип будущей «пятидверки» в камуфляже в ходе дорожных испытаний.



Официальной информации о том, как будет выглядеть новый лифтбек Audi, пока нет. Свой вариант вероятной внешности A6 e-tron предлагает дизайнер испанского издания motor.es. Судя по рендеру, у автомобиля будет головная оптика узкой формы, оформленная в стиле концепта (опционально, возможно, предложат матричные фары). При этом, вероятно, заглушка, располагающаяся на месте традиционной решётки радиатора, будет выглядеть иначе, чем у шоу-кара. Предполагается, что она окажется окрашена в цвет кузова (не исключено, что в неё будут интегрированы подвижные элементы, отвечающие за охлаждение и аэродинамику).



Каким окажется интерьер новинки немецкого бренда, пока неизвестно. Ожидается, что салон будет минималистичным. На передней панели разместят пару Full HD-экранов – один в качестве виртуальной «приборки», второй дисплей будет более крупным: вероятно, он займёт большую часть центральной консоли. В длину лифтбек может растянуться на 4,96 метра (такой показатель был у представленного прошлой весной концепта Audi A6 e-tron).

В основу электрического лифтбека ляжет модельная платформа PPE (Premium Platform Electric), которая была создана совместно с Porsche (и Ауди, и Порше входят в состав концерна Volkswagen). На этой же «тележке» базируются Audi Q6 e-tron и следующий Porsche Macan EV (недавно мы публиковали рендер этого кроссовера).



Рендер Audi A6 e-tron

По предварительным данным, у A6 e-tron будут версии либо с одним, либо с двумя электродвигателями (соответственно, либо передний, либо полный привод quattro). Напомним, концепт оснастили двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой составляла 476 л.с., а максимальный крутящий момент – 800 Нм. У такой версии ёмкость батареи составила 100 кВт*ч, запаса хода предположительно хватает на 700 км без подзарядки.

Производство Audi A6 e-tron наладят в Китае (на мощностях завода в Чанчуне), не исключено, что до конвейера серийная модель доберётся уже в виде седана. Также выпуск, вероятно, наладят и в Европе. Предполагается, что новинка немецкого бренда выйдет на рынок в 2023 году.

