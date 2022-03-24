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  • Porsche готовит новый Macan: новое изображение «зелёного» кроссовера

Porsche готовит новый Macan: новое изображение «зелёного» кроссовера

24.03.2022 83 0 0

Конкуренцию на европейском рынке модели немецкого бренда составит недавно представленный «электропаркетник» Maserati Grecale Folgore.

 

Компания Porsche вывела кроссовер Macan на рынок в 2014 году, через четыре года модель пережила первый рестайлинг, а в прошлом году «освежилась» ещё раз. По итогам «ковидного» 2020-го старосветские дилеры бренда реализовали 16 865 экземпляров, что на 31% меньше чем годом ранее. В 2021-ом динамика по-прежнему отрицательная (хоть падение оказалось и менее заметным): клиенты за указанный период купили 15 757 единиц (на 6,6% меньше).

На фото: актуальный кроссовер Porsche Macan T

О том, что компания собирается в скором времени представить Porsche Macan следующего поколения, а также его полностью электрическую версию, известно уже не первый год. Как сообщает испанское издание motor.es, до мировой премьеры новинки осталось несколько месяцев (ожидается, что она дебютирует весной). Сейчас проект находится на заключительном этапе: прототипы завершают дорожные испытания.

Официальной информации о том, как будет выглядеть Porsche Macan EV, пока нет. Свой вариант возможного экстерьера «зелёного» кроссовера предлагает дизайнер motor.es. Судя по рендеру, у новинки по сравнению с нынешней моделью будет даже другой силуэт: вместо «семейного» SUV Порше, вероятно, предложит спортивный паркетник. Ожидается, что у него будут чуть более компактные пропорции и габариты. В основание стекла на багажной двери могут интегрировать активный спойлер.

Рендер Porsche Macan EV

Предполагается, что оформление как передней части Macan EV, так и его кормы имеет отсылки к электрокару Porsche Taycan. Судя по изображению, головная оптика может оказаться «двухэтажной», у неё будут светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворота в виде узнаваемых четырёх элементов (в каждой фаре), а ближний свет располагается на нижнем уровне. На месте для традиционной решётки радиатора находится заглушка, а в нижней части переднего бампера имеется воздухозаборник.

Корма будущего «зелёного» кроссовера Porsche пока не рассекречена. Предполагается, что задние фонари имеют узкую форму, а между собой они соединены тонкой светящейся полосой, которая проходит через всю ширину багажной двери. По периметру кузова можно заметить небольшой пластиковый обвес чёрного цвета.

На фото: интерьер актуального кроссовера Porsche Macan T

Интерьер компания пока тоже держит в секрете. Судя по появившимся ранее в Сети шпионским снимкам, салон окажется минималистичным, на передней панели будет несколько цифровых экранов. Автомобиль сможет вместить себя пятерых, при этом у пассажиров, сидящих сзади, будет много пространства (за счёт электромобильной платформы PPE).

По предварительным данным, Porsche Macan EV в плане «начинки» будет следовать за Taycan: у «электропаркетника» будет либо один электродвигатель, либо двухмоторная установка (ожидается, что максимальная отдача будет около 500 л.с.), и либо задний, либо полный привод соответственно. Предполагается, что на выбор предложат аккумулятор на 83 и 100 кВт*ч; вероятно, максимальный запас хода без подзарядки составит примерно 600 км. Выход новинки на рынок намечен на первую половину 2023 года.

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