Audi готовит обновлённый кроссовер Q3: первое изображение

Немецкий производитель представил кроссовер Audi Q3 в 2011 году, годом позже к нему присоединился «заряженный» вариант с прибавкой RS к названию. Стандартная модель сменила генерацию летом 2018 года, тогда как новая «горячая» версия появилась осенью 2019-го. Сейчас пришло время для планового рестайлинга обычного «ку третьего»: компания уже занимается разработкой соответствующей новинки.

На фото: актуальный кроссовер Audi Q3

Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть посвежевший кроссовер, нет. Однако своим вариантом потенциальной внешности обновлённого Audi Q3 с нами поделился дизайнер испанского издания Motor.es. Ожидается, что такая модель будет представлена в следующем году, а на европейский рынок она выйдет в первой половине 2025-го.



Судя по рендеру, в ходе рестайлинга кроссовер получит не очень много изменений во внешности. Ожидается, что модели оставят прежнюю форму головной оптики, однако «начинка» и световая подпись будут новыми. Ещё «ку третьему», скорее всего, изменят фирменную решётку радиатора: она станет шире, но при этом её высота окажется меньше. Также у «гриля», вероятно, будет новый рисунок в виде сетки. Корму, скорее всего, обновят за счёт новых фонарей и иначе оформленной нижней части заднего бампера. В списке опций может быть матричная оптика.



Ожидается, что в ходе рестайлинга интерьер посвежевшего Audi Q3 тоже претерпит ряд изменений. Так, немцы, вероятно, используют другой пластик и текстильные материалы для отделки салона; помимо этого, скорее всего, будет пересмотрен цифровой приборный щиток и тачскрин информационно-развлекательной системы. Ещё модели могут перетряхнуть список оборудования.



Рендер обновлённого кроссовера Audi Q3

По предварительным данным, кроссоверу в рамках рестайлинга оптимизируют моторную линейку. Ожидается, у новинки, как и сейчас (речь о версии для европейского рынка), будут бензиновые (мощность – 150, 190 и 245 л.с.) и дизельные варианты (150 и 200 л.с.), а также подключаемый гибрид (совокупная отдача – 245 л.с.). Ожидается, что их модернизируют с целью снижения уровня выбросов и показателей потребления топлива, а гибрид могут снабдить другой батареей, чтобы увеличить запас хода на одной зарядке при движении только на электротяге (сейчас – 50 км).



На фото: салон актуального кроссовера Audi Q3

Отметим, это не единственная новинка бренда, которая готовится к премьере. Так, предполагается, что до конца текущего года дебютирует обновлённый кроссовер Q7: ранее мы публиковали рендерное изображение посвежевшего варианта. Ожидается, что его гамма двигателей останется прежней. До старосветских дилеров такой SUV, вероятно, доберётся в следующем году.



Стоит напомнить, что Ауди, как и многие другие мировые автопроизводители, связывают своё будущее с электромобилями. Недавно стало известно о том, что немецкая компания договорилась с китайским концерном SAIC о совместной разработке «зелёных» машин.