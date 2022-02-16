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  • Audi готовит «заряженную» новинку: первое изображение кроссовера RSQ6

Audi готовит «заряженную» новинку: первое изображение кроссовера RSQ6

16.02.2022 102 0 0

По предварительным данным, спортивный SUV немецкой марки дебютирует в середине 2024 года, а до дилеров в Европе доберётся, вероятно, уже в 2025-ом.

 

Audi, как и ряд других европейских производителей, продолжает развивать собственную линейку «зелёных» моделей. Как Kolesa.ru сообщал ранее, одной из новинок в дальнейшем станет электрический кроссовер Q6 e-tron. Предполагается, что в иерархии он займёт место в модельном ряду между паркетником Q4 e-tron и большим SUV e-tron. Вероятно, его презентация пройдёт во второй половине этого года, а продажи новинки начнутся в начале 2023-го. У модели, скорее всего, будет «заряженная» версия с прибавкой RS к названию.

На фото: первенец линейки электрических SUV бренда — Audi e-tron

Как сообщает испанское издание motor.es, немецкая компания подала заявку на регистрацию нового коммерческого названия – RSQ6. Предполагается, что новый спортивный электрический кроссовер немецкой марки, который получит это имя, дебютирует в середине 2024-го, а до дилеров в Европе доберётся, вероятно, уже в 2025 году.

Официальной информации о том, как будет выглядеть Audi RSQ6, пока нет. Это даёт возможность художником пофантазировать о вероятной внешности будущей новинки. Так, свой вариант экстерьера спортивного кроссовера на суд общественности представил дизайнер motor.es.

Рендер Audi RSQ6

Судя по рендеру, у RS-версии будет такая же головная оптика, оформление нижней части переднего бампера и форма заглушки, расположенной на месте традиционной решётки радиатора, как у пока не представленного Q6 e-tron. При этом рисунок у этой заглушки, вероятно будет другим, кроме того, деталь, скорее всего, снабдят шильдиком с указанием на «заряженную версию». Ещё по-иному могут оформить более крупные воздухозаборники, расположенные по бокам. В профиль заметны колёсные диски оригинального дизайна.

Изображений кормы будущего «зелёного» кроссовера и его салона пока нет. Предполагается, что внутри спортивного паркетника будет весьма обширное пространство для водителя и пассажиров (в том числе из-за отсутствия центрального тоннеля). Салон, скорее всего, получит детали, присущие RS-версиям бренда.

Рендер Audi Q6 e-tron

По предварительным данным, Audi RSQ6 оснастят двухмоторной электрической установкой (по одному двигателю на каждой оси) и системой полного привода quattro. О совокупной мощности системы информации пока нет, ожидается, что она будет меньше чем у «ближайшего родственника» – полностью «зелёной» версии Porsche Macan (пока не представлена). Тяговую батарею разместят под полом между осями, её ёмкость, вероятно, будет равна 100 кВт*ч. В этом случае запас хода на одной зарядке у такого SUV составит около 700 км.

Компания Audi минувшим летом определилась с датой прощания с традиционными двигателями внутреннего сгорания: немецкая марка представит свой последний автомобиль, оснащённый ДВС, в 2026 году. Предполагается, что в линейке останутся только гибриды и электромобили уже в 2033-ем.

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