Мировая премьера «паркетника» второй генерации должна состояться уже в этом году.

Снимок закамуфлированного кросса Audi Q3 на одной из российских трасс сделал Давид Межунц. Отметим, испытания будущих моделей премиум-бренда в РФ – далеко не редкость. Например, недавнюю премьеру Audi – кросс-купе Q8 – тоже не раз ловили в нашей стране. Ожидается, что публичный дебют нового Q3 состоится в рамках Парижского автосалона, который откроется в октябре этого года. Впрочем, вполне возможно, что онлайн-презентация «паркетника» состоится раньше.

По предварительным данным, Audi Q3 второго поколения перевели на платформу MQB (нынешний кросс построен на «тележке» PQ35). Кроссовер стал крупнее предшественника, при этом масса новинки предположительно снижена на полцентнера. В линейку моторов второго Q3, скорее всего, войдут «турбочетверка» 1.5 TSI семейства EA 211 evo (придет на смену мотору 1.4), модернизированные версии бензинового 2.0 TFSI и дизеля 2.0 TDI. Будут у модели и «заряженные» версии: «паркетнику» SQ3 прочат двухлитровую «турбочетверку» с отдачей примерно в 310 л.с., а RS Q3 может получить турбированный пятицилиндровый мотор 2.5 мощность около 400 л.с. Кроме того, у модели наверняка будут гибридный и полностью электрический варианты.

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Нынешний Audi Q3 в России можно купить со 150-сильным мотором 1.4 TFSI, двигателями 2.0 TFSI (180 л.с.) и 2.0 TDI (184 л.с.). Цена – от 1 985 000 рублей.

Вместе с новым Q3 в РФ поймали еще и новый универсал Audi. Судя по всему, это A6 Avant последнего поколения. «Сарай» уже представлен, правда, в России его пока не продают. В Германии универсал сегодня доступен в версиях 45 TDI и 50 TDI, обе оснащены турбодизелем V6 3.0: у первой мотор выдает 231 л.с., мощность второй – 286 л.с. У дизельной модификации – постоянный полный привод с самоблокирующимся центральным дифференциалом. Позже в продажу поступит A6 Avant 55 TFSI с бензиновым турбомотором V6 3.0 (340 л.с.) и полноприводной трансмиссией quattro ultra с двумя муфтами подключения задних колес, а также A6 Avant 40 TDI с двухлитровой «четверкой». У нового седана A6 та же моторная гамма. Кстати, все модификации «шестерки» нового поколения имеют систему «мягкого гибрида» — стартер-генератор с ременным приводом и литий-ионную батарею.

1 / 4 Универсал Audi, пойманный в России 2 / 4 Audi A6 Avant нового поколения 3 / 4 Audi A6 Avant нового поколения 4 / 4 Audi A6 Avant нового поколения

В России предыдущий универсал Audi A6 Avant представлен с моторами 1.8 TFSI (190 л.с.), 2.0 TFSI (249 л.с.), 3.0 TFSI (333 л.с.), а также с 2.0 TDI (190 л.с.). Цена – от 2 740 000 рублей.

Напомним, Audi готовит к премьере еще одну новинку — в этом году должен дебютировать серийный электрокроссовер e-tron. «Паркетник» станет первым автомобилем в мире с видеокамерами вместо обычных наружных зеркал. Не так давно немцы показали салон товарного e-tron.