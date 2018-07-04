О том, как будет выглядеть электрокросс Audi e-tron, мы уже знаем: готовую встать на конвейер машину компания представила в марте 2018-го. Тогда публике показали замаскированный автомобиль, кстати, камуфляжа модель не лишилась до сих пор. Впрочем, даже сквозь него видно, что «паркетник» сохранил дизайн своего предвестника – одноименного концепта, дебютировавшего еще в 2015-м. А вот салон предсерийного кроссовера марка раскрыла только сегодня. У товарного кросса интерьер будет таким же.

1 / 2 На фото: предсерийный Audi e-tron 2 / 2 На фото: предсерийный Audi e-tron

Audi e-tron станет первым серийным автомобилем в мире, у которого не будет наружных зеркал заднего вида: вместо них установлены видеокамеры, в компании их называют «виртуальными зеркалами». Изображения выводятся на OLED-дисплеи (на органических светодиодах), которые расположены на дверях. Для камер предусмотрено три режима: шоссе, поворот и парковка, управлять ими можно через мультимедиа-систему MMI.

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В остальном интерьер e-tron похож на салоны других последних моделей марки, таких как A6 и A8, а также кросс-купе Q8: те же виртуальная «приборка», тачскрин мульдимедиа и расположенный под ним еще один дисплей, с помощью которого можно управлять, например, климатической установкой. В отделке салона e-tron применяются кожа и алюминий.

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Всех характеристик кросса в Audi пока не раскрывают. Известно, что колесная база модели равна 2 928 мм. «Паркетник» получил литий-ионную батарею ёмкостью 95 кВт*ч, на полной зарядке автомобиль сможет проехать минимум 400 км (по циклу WLTP). По неофициальным данным, товарный e-tron оснастят двумя электромоторами, совокупная мощность новинки составит около 360 л.с.

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Премьера серийного электрокроссовера была намечена на конец августа текущего года, она должна была пройти в Брюсселе. Однако презентацию отменили, вернее, перенесли. Причина – арест исполнительного директора Audi. Ожидается, что Audi e-tron представят в сентябре в США.