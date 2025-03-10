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Audi R8 вернётся в конце 2027 года с гибридной силовой установкой от Lamborghini

10.03.2025 590 0 0

Переживающая кризис компания Audi хочет улучшить свой имидж с помощью нового флагманского суперкара: началась разработка модели R8 третьего поколения, и опять главным поставщиком технологий для неё будет Lamborghini.

Среднемоторный суперкар Audi R8 просуществовал в двух поколениях c 2006 по 2024 год, первое базировалось на Lamborghini Gallardo, второе — на Lamborghini Huracan, ну а третье ожидаемо будет производной от дебютировавшего в прошлом году гибридного Lamborghini Temerario — об этом со ссылкой на собственные источники сообщил британский журнал Autocar.

Напомним, что производство Audi R8 второго поколения завершилось в марте прошлого года, сейчас место флагманского суперкара в модельном ряду Audi вакантно. Руководство «четырёх колец» долго не могло определиться, каким будет новый R8: ходили слухи, что он будет полностью электрическим и позаимствует платформу у Porsche, но глобальное замедление спроса на электромобили в итоге привело к уже проверенному рецепту — берём младшую модель Lamborghini и делаем из неё R8.

Audi R8 второго поколения оснащался только 5,2-литровым бензиновым атмосферным двигателем V10 мощностью от 540 до 620 л.с., суперкар первого поколения оснащался также атмосферным V8.
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Audi R8 второго поколения оснащался только 5,2-литровым бензиновым атмосферным двигателем V10 мощностью от 540 до 620 л.с., суперкар первого поколения оснащался также атмосферным V8.
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Audi R8 второго поколения оснащался только 5,2-литровым бензиновым атмосферным двигателем V10 мощностью от 540 до 620 л.с., суперкар первого поколения оснащался также атмосферным V8.
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На разработку полностью оригинального суперкара ресурсов у Audi как не было, так и нет. Сейчас Audi переживет кризис самоидентификации, её продажи падают на всех ключевых рынках, конкуренцию в премиум-сегменте марка уже не вытягивает и будет постепенно смещаться в лакшери-сегмент. В этой связи возвращение в модельный ряд суперкара — логичное решение, тем более что оно будет реализовано относительно малой кровью: всю техническую работу уже сделала Lamborghini, компании Audi, по сути, нужно только придумать новый кузов. По данным Autocar, новый R8 будет первым представителем полностью нового стиля Audi, над которым колдует новый главный дизайнер марки, итальянец Массимо Фрасчелла, сменивший в прошлом году засидевшегося на этом посту немца Марка Лихте.

Audi R8 Spyder второго поколения
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Audi R8 Spyder второго поколения
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Audi R8 Spyder второго поколения
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Исходный Lamborghini Temerario, напомним, оснащён plug-in гибридной силовой установкой на базе нового, 4,0-литрового бензинового битурбомотора V8, которому ассистируют сразу три электромотора. Максимальная совокупная мощность силовой установки — 920 л.с., она позволяет Temerario разогнаться до 100 км/ч за 2,7 с, максимальная скорость — 343 км/ч. У нового Audi R8 в «базе», возможно, будут чуть более скромные технические характеристики, чтобы не было прямо конкуренции с Lamborghini Temerario, однако топ-версии вполне могут выдавать 1000 л.с. и более. У Temerario более мощные версии ожидаются как раз к 2027 году.

Гоночный Audi R8 второго поколения
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Гоночный Audi R8 второго поколения
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Гоночный Audi R8 второго поколения
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Можно ожидать, что новый Audi R8, как и его предшественники, будет предложен в кузовах купе и Spyder. У купе будут гоночные версии, чтобы марка Audi продолжала мелькать в гонках на выносливость — это тоже необходимый вклад в усиление её имиджа. Между тем события в мировом автопроме сейчас развиваются настолько быстро, что к концу 2027 года всё может десять раз перемениться, но, будем надеяться, что хотя бы сама марка Audi уцелеет.

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