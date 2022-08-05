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  • Audi разрабатывает RS6 следующего поколения: «заряженный» универсал окажется гибридом

Audi разрабатывает RS6 следующего поколения: «заряженный» универсал окажется гибридом

05.08.2022 193 0 0

Немецкая компания представит новый спортивный «сарай» в 2026 году, а вариант с полностью электрической «начинкой» и прибавкой e-tron ожидается не раньше 2030-го.

 

Audi представила седан A6 актуального поколения в феврале 2018 года, универсал с приставкой Avant показали чуть позже, в апреле. Спортивная версия «пятидверки» – Audi RS6 – дебютировала в 2019-ом, а в серию её запустили в 2020 году. По данным сайта Carsalesbase, показатели продаж модели на старосветском рынке снижаются в течение нескольких последних лет (учитываются результаты A6, S6, RS6 и Allroad). Так, в прошлом году европейцы купили 50 238 экземпляров, что почти на 10% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом. За первую треть текущего года дилеры реализовали 14 512 единиц, что на 32% меньше, чем за первые четыре месяца предыдущего года.

На фото: актуальный Audi RS6

Сейчас немецкий производитель уже разрабатывает «заряженный» универсал Audi RS6 новой генерации: этот автомобиль будет представлен в конце 2025-го – начале 2026 года. Ранее предполагалось, что это поколение (с индексом С9) станет полностью электрическим и получит приставку e-tron к названию. Однако, вероятно, «полное озеленение» предусмотрено для преемника следующего RS6, который дебютирует в 2030-ом (его индекс будет С10).

Следующий спортивный «сарай», который мы увидим примерно через 3,5 года, получит гибридную «начинку». Об этом сообщает издание Wheels со ссылкой на бывшего руководителя Audi Sport Штефана Рейла, который сейчас возглавляет отдел исследований и разработок марки. Отметим, в текущем году Audi RS6 Avant отмечает своё 20-летие.

Подробностей о гибридной установке следующего «заряженного» универсала пока нет. Штефан Рейл лишь отметил, что это будет последний RS6 с двигателем внутреннего сгорания. Вероятно, у «начинки» будет более высокий уровень электрификации (предположительно это окажется подключаемый гибрид), чем у сегодняшней модели с индексом С8.

На фото: салон актуального Audi RS6

Отметим, актуальная горячая «пятидверка» оснащается мягкогибридной установкой, в основе которой находится 4,0-литровый битурбомотор V8 TFSI, отдача которого составляет 600 л.с., а максимальный крутящий момент – 800 Нм. Он работает в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском», в пару предлагается восьмиступенчатый «автомат»; у такого «заряженного» универсала есть система постоянного полного привода quattro. Пока что неизвестно, останется ли мотор V8 в составе гибридной «начинки» RS6 следующего поколения.

Информации о технике будущего электрокара Audi RS6 e-tron тоже пока нет. Напомним, весной прошлого года немцы представили на автосалоне в Шанхае концепт A6 e-tron: он получил двухмоторную силовую установку (по одному электродвигателю на каждой оси), её совокупная отдача составляет 476 л.с. (800 Нм). По предварительным данным, «заряженный» вариант RS6 e-tron сможет выдавать 598 л.с. (646 л.с. в режиме overboost), а крутящий момент, вероятно, будет равен 830 Нм.

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