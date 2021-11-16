Новинки ×
  • Audi RS6 E-tron получит силовую установку, мощность которой будет около 600 л.с.

Audi RS6 E-tron получит силовую установку, мощность которой будет около 600 л.с.

16.11.2021 397 0 0

На разгон с места до «сотни» такому «заряженному» электрокару немецкой марки понадобится чуть больше трёх секунд.

 

На старосветском рынке дела у бренда Audi идут с переменным успехом. По сведениям сайта Carsalesbase, в течение прошлого «ковидного» года дилеры сумели реализовать 601 844 автомобиля, что на 18,8% меньше, чем в 2019-ом. В текущем году немецкая марка вернулась к положительной динамике в Европе: за январь-сентябрь (более свежих данных пока нет) клиенты купили 475 328 машин, что почти на 10% больше, чем за первые три квартала 2020-го.

На фото: концепт Audi A6 E-tron

Как и многие другие автопроизводители, для которых европейский рынок является одним из приоритетных, в Audi продолжают работу над собственной «зелёной» линейкой. Постепенно марка намерена отказаться от автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания: как мы сообщали ранее, последняя такая модель будет представлена в 2026 году.

В дальнейшем у бренда появится в том числе полноценная линейка «заряженных» электромобилей, которым добавят литеры «S» и «RS» к названиям. Сейчас в модельном ряду бензиновых и дизельных Audi «горячие» версии есть почти у всех автомобилей (за исключением A1 Sportback). При этом пока что единственным «подогретым» электрокаром с прибавкой RS остаётся E-tron GT, кроме того, есть ещё «зелёные» E-tron и E-tron Sportback с приставкой S.

Подразделение Audi Sport позже подготовит и представит «высокопроизводительные» модификации Q4 E-tron и Q4 E-tron Sportback. На этом компания, вероятно, не остановится, ведь, согласно ранее озвученным планам, уже к 2025 году бренд намерен продавать по всему миру свыше двадцати электрических моделей. По плану, на электрифицированные автомобили будет приходиться 40% продаж Audi.

Весной текущего года на Шанхайском автосалоне был представлен концепт Audi A6 E-tron: в дальнейшем он ляжет в основу серийного автомобиля, который в дальнейшем станет электрическим преемником нынешней модели A6. Затем линейку, вероятно, пополнит и «горячая» версия RS6 E-tron, которую подготовит подразделение Audi Sport. Ряд наверняка пополнят также «батарейный» универсал и его «заряженное» исполнение.

На фото: Audi RS 6 Avant
1 / 2
На фото: Audi RS 6 Avant
2 / 2

Предполагается, что версия RS6 E-tron может быть представлена вместе с товарным Audi A6 E-tron (по аналогии с E-tron GT и RS E-tron GT). Хотя актуальный вариант RS6 появился спустя два года после выхода нынешнего стандартного A6. По предварительным данным, премьера новинок пройдёт в 2023 году.

Ожидается, что RS6 E-tron и A6 E-tron будут иметь мало отличий во внешности: в отличие от нынешней «горячей» версии у «заряженного» электрокара, вероятно, будут менее заметные расширенные колёсные арки и «поскромнее» спойлер на корме. В основу новинок может лечь «тележка» PPE, разработанная для электромобилей совместно с Porsche.

На фото: салон Audi RS 6 Avant

Напомним, концепт Audi A6 E-tron оснастили двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), её совокупная отдача равна 476 л.с., а максимальный крутящий момент – 800 Нм. По данным британского издания Autocar, у «заряженного» электромобиля RS6 E-tron мощность окажется выше: 598 л.с. (646 л.с. в режиме overboost), а крутящий момент составит 830 Нм. На разгон с места до «сотни» такому автомобилю, вероятно, понадобится чуть больше трёх секунд.

Напомним, в начале текущего месяца дебютировал обновлённый Audi A8. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в ходе рестайлинга модель получила немного изменений, причём все они носят эволюционный характер.

слухи электромобиль новинки Audi Audi A6

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Риски дизеля и мощь бензина: стоит ли покупать Land Rover Discovery IV за 2,5 миллиона Выбор крупного рамного внедорожника для большинства обычно прост: если хватает денег, надо брать Land Cruiser 200. Если денег настолько много, что траты на бензин не считаются, можно посмот... 52 0 0 16.11.2021
Статьи / Популярные вопросы Симметрия, направленность, износ: самые частые ошибки при сезонной смене шин Сезонная смена шин – рутина для бывалых автовладельцев, горячая пора для работников шиномонтажа и еще один повод ошибиться для новичков. К тому же шиномонтажники, работающие без выходных, мо... 921 1 1 15.11.2021
Статьи / Тесты Десять из десяти: что ты знаешь о ВАЗ-2110? Не так давно мы интересовались тем, насколько вы разбираетесь в истории и особенностях первого переднеприводного автомобиля ВАЗ – «восьмерки» , а сегодня предлагаем сыграть в аналогичную «... 5815 7 8 13.11.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 31275 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 27198 6 21 24.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 16424 9 2 29.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings