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  • Audi засветила новый RS3: модель сохранит верность 5-цилиндровому турбомотору

Audi засветила новый RS3: модель сохранит верность 5-цилиндровому турбомотору

10.06.2021 23 0 0

Компактная «эр-эска» дебютирует в ближайшие месяцы и станет, вероятно, последней в своём роде моделью с легендарной 2,5-литровой бензиновой «турбопятёркой» EA855.

 

В мае глава Audi Маркус Дюсманн заявил, что Audi прекращает разработку новых ДВС, так что наследника мотора EA855 мы не увидим, да и сама рядная «турбопятёрка» может стать жертвой экологических норм Euro 7 ещё задолго до полного запрета двигателей внутреннего сгорания в Европе.

Курс на электрификацию поставил в трудное положение спортивное подразделение «четырёх колец» — компанию Audi Sport GmbH: в прошлом году глобальный спрос на её модели вырос на 16% до 29 300 единиц и большинство из них снабжены бензиновыми моторами. Да, в этом году Audi Sport представила 646-сильный электрический седан RS e-tron GT, но он, по сути, является слегка девальвированной версией Porsche Taycan Turbo (680 л.ч.) — дело в том, что во внутренней табели о рангах концерна VW марка Porsche котируется выше, чем Audi, а это значит, что электромобили Porsche должны быть мощнее, быстрее и дороже.

С бензиновым моторами пространства для манёвров было больше, ведь у того же Audi RS3 нет и не было аналогов в модельном ряду Porsche, то есть в вопросах производительности разработчики могли не стесняться и выжимать из этой модели все соки. В последних итерациях EA855 выдаёт в стоке 400 л.с., а тюнеры с лёгкостью снимают с него по 500 «лошадей» и выше — для модели С-класса это просто чудо, а не мотор. К счастью, он сохранится под капотом RS3 нового поколения (на это указывают цифры порядка работы цилиндров на фотографиях закамуфлированных предсерийных машин), причём в погоне за Mercedes-AMG A 45 S (421 л.с.) его пиковую мощность могут повысить до 420-425 л.с.

Напомним, что базовый А3 четвёртого поколения дебютировал в марте прошлого года, а промежуточная спортивная версия S3 (310 л.с.) отпраздновала премьеру в августе. Топовый RS3 в кузовах хэтчбек и седан представят не позднее ближайшей осени. Не исключено, что модель станет мягким 48-вольтовым гибридом, но полноценной гибридизации с подключением к розетке не ожидается.

Между тем к 2026 году 80% моделей Audi Sport будут в той или иной степени электрифицированы, а к 2030 году в гамме останутся только розеточные гибриды и электромобили.

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