«Заряженные» седан и хэтчбек Audi S3 не стали мощнее в новом поколении

Как и прежде, «горячие» версии A3 доступны с 310-сильной «турбочетверкой» 2.0, полный привод уже в «базе». В Европе заказы начнут принимать в текущем месяце, кое-где объявлены цены.

Хот-хэтч S3 в камуфляже марка Audi засветила еще зимой, именно «заряженный» вариант и дал понять, как будет выглядеть стандартная модель нового поколения. Обычный A3 Sportback дебютировал в марте, а в апреле представили и седан. И только теперь пришла очередь непосредственно «эсок». Зато со стартом продаж тянуть не стали: в Европе прием заказов откроют в текущем месяце, поставки начнутся в октябре.

Внешне от A3 «горячие» хэтчбек и седан отличаются более агрессивными бамперами (впрочем, такие же можно заказать и для обычных моделей, они входят в пакет S Line), ячейки в радиаторной решетке S3 крупнее, эмблема марки окрашена в черный, у «четырехдверки» на крышке багажника имеется спойлер такого же цвета. Еще у Audi S3 круглые сдвоенные патрубки выхлопной системы. В качестве опции доступны матричные светодиодные фары. Новые S3 Sportback и S3 Sedan крупнее предшественников: длина хэтчбека выросла на 3 см до 4,34 м, у седана этот показатель увеличился на 4 см до 4,5 м. Колесная база – прежние 2,63 м.

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Внутри — «усеченный» руль, спортивные кресла и красные декоративные полоски. В списке стандартного оборудования также значатся виртуальная «приборка» диагональю 10,25 дюйма и мультимедийная система с тачскрином 10,1 дюйма. За доплату предусмотрены «приборка» и «мультимедиа» с экранами диагональю 12,3 дюйма каждый.



Изначально седан и хэтч Audi S3 имеют четырехрычажную заднюю подвеску с занижением на 15 мм, опционально доступна подвеска с адаптивными амортизаторами. В «базе» — 18-дюймовые колеса и тормозные суппорты черного цвета, за доплату предложат 19-дюймовые диски и красные суппорты.

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«Эски» оснащаются бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TFSI, которая выдает прежние 310 л.с. и 400 Нм, мотор работает в паре только с семиступенчатой роботизированной коробкой S tronic с двумя сцеплениями (в предыдущем поколении еще была «механика»), полный привод quattro уже в «базе». И седан, и хэтчбек наберут первую «сотню» за 4,8 секунды (прежний S3 Sportback, к слову, мог разогнаться до 100 км/ч за 4,5 секунды), максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Кстати, хэтчбек Mercedes-AMG A35 с 306-сильным двухлитровым турбомотором быстрее на 0,1 секунду, а вот четырехдверный «заряженный» Мерседес разгоняется до 100 км/ч за те же 4,8 секунды.



В Германии цены на Audi S3 Sportback нового поколения начинаются с 46 300 евро (около 3 981 000 рублей по актуальному курсу), S3 Sedan обойдется минимум в 47 180 евро (4 057 000 рублей). О российских перспективах новых «эсок» компания на момент публикации новости не заявляла.



Между тем на подходе еще самая «злая» версия — Audi RS3. Такую модель, как ожидается, представят в следующем году.